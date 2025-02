Itaú Unibanco e Instituto Mais Diversidade destinam R$ 645 mil para Edital LGBTI+ Orgulho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Itaú Unibanco, Itaú Viver Mais e Instituto Mais Diversidade lançam a sétima edição do Edital LGBTI+ Orgulho, uma iniciativa com objetivo de financiar projetos voltados à visibilidade, segurança e respeito à comunidade LGBTQIA+. Com inscrições abertas de 25 de fevereiro a 31 de março, a edição destinará R$ 645 mil para 14 projetos selecionados, sendo 11 deles financiados pelo Itaú Unibanco e três pelo Itaú Viver Mais. O Edital é aberto a organizações sem fins lucrativos, pessoas físicas e grupos ou coletivos, formais ou informais, que desenvolvem ou pretendem desenvolver programas nas frentes de empreendedorismo, geração de renda ou empregabilidade para a comunidade LGBTQIA+.



O processo de seleção vai priorizar iniciativas lideradas por pessoas LGBTQIA+ e que beneficiem outros grupos subrepresentados, como população negra, pessoas com deficiência, população indígena e quilombola, e pessoas refugiadas. O recorte geracional será adicionado a esses critérios nos projetos financiados pelo Itaú Viver Mais, que dará preferência a projetos liderados e direcionados às pessoas LGBTQIA+ acima de 50 anos – ou acima de 40 anos para pessoas trans.



O Edital LGBTI+ Orgulho já apoiou mais de 62 projetos em seis edições e busca diversidade cultural e regional nas iniciativas, e neste ano, realizará oficinas on-line para apoiar os candidatos na elaboração de suas iniciativas. Todos os projetos, em diferentes fases de desenvolvimento, serão avaliados com base nos critérios listados no regulamento do programa, com financiamento e suporte técnico aos selecionados.



Para Luciana Nicola, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco, o apoio e suporte do banco são fundamentais para criar oportunidades para a comunidade LGBTQIA+. “O Edital LGBTI+ Orgulho materializa o nosso compromisso com a geração de impacto positivo na sociedade, gerando renda e empregabilidade para grupos subrepresentados que enfrentam desafios únicos em nossa sociedade. Além disso, neste ano, com o investimento inédito do Itaú Viver Mais, nós queremos apoiar a potência da economia prateada para uma experiência, de fato, intergeracional”, afirma a executiva.



Segundo Helen Faquinetti, diretora executiva do Instituto Mais Diversidade, o Edital LGBTI+ Orgulho tem sido um mecanismo essencial para fortalecer a sociedade civil na promoção dos direitos da população LGBTQIA+, alinhado à frente de Fortalecimento de Redes da instituição. “Nosso olhar interseccional, considerando raça, gênero e território, tem ampliado o alcance do apoio. Nesta edição, avançamos ainda mais ao incluir um recorte geracional, estendendo o suporte às pessoas LGBTQIA+ 50+ e, no caso de pessoas trans, a partir dos 40 anos – grupos que enfrentam barreiras ainda maiores no acesso a oportunidades. Assim, reafirmamos nosso compromisso com uma rede mais diversa e inclusiva”, afirma Helen.



INSCRIÇÕES

As inscrições para a 7ª edição do Edital LGBTI+ Orgulho são gratuitas e devem ser feitas através do formulário eletrônico. Para mais informações, acesse o regulamento do Edital.