Plataforma pernambucana combate fraudes na revenda de ingressos e ganha destaque no mercado

Uma nova plataforma digital tem se consolidado como referência no combate a fraudes na revenda de ingressos para eventos em Pernambuco. Criada por empresários locais, a Skanboo promete mais segurança e transparência para compradores e vendedores, garantindo a autenticidade das entradas e reduzindo os riscos de golpes.

O diferencial do serviço está na validação de cada ingresso comercializado. Apenas eventos parceiros têm suas entradas disponibilizadas na plataforma, o que elimina a possibilidade de falsificação e assegura transações seguras.

EM OPERAÇÃO NO CARNAVAL DE PERNAMBUCO

A Skanboo já está em operação no Carnaval de Pernambuco, sendo utilizada na venda de ingressos para eventos de grande porte, como o Carnaval Boa Viagem, o Camarote Marco Zero e o Balança Rolha. A proposta é facilitar o acesso do público a festividades populares, oferecendo um processo de compra ágil e confiável.

Com uma interface intuitiva e de fácil navegação, a plataforma se apresenta como uma alternativa segura tanto para quem deseja adquirir ingressos quanto para quem precisa revendê-los.

Mais informações estão disponíveis no site oficial (www.skanboo.com.br) e no perfil do Instagram (@skanboo).