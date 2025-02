Atendimento do INSS em Pernambuco terá alteração no carnaval. Veja como vai ficar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No período de carnaval, as pessoas têm dúvida sobre o horário de funcionamento das instituições e do comércio. As pessoas atendidas pelo INSS devem ficar atentas ao horario de funcionamento das unidades durante o periodo de Momo.

As agências da Previdência Social (APSs) em Pernambuco estarão fechadas na segunda (3) e terça-feira (4) de carnaval e também no feriado da Data Magna, quinta-feira (6).

Na quarta-feira de cinzas (5), o atendimento começa às 14h e será destinado apenas a serviços agendados. Todos os horários normalizam na sexta-feira (7).

Veja como fica o funcionamento das agencias:

Segunda-feira (3) - Fechado

Terca-feira (4) - Fechado

Quarta-feira (5) - Abre às 14h, somente agendados

Quinta-feira (6) - Fechado

Sexta-feira (7) - Aberto

Central 135

O atendimento humano por meio da Central 135 também terá alterações de horários no período carnavalesco. Normalmente, o serviço funciona das 7h às 22h, de segunda a sábado. A alteração começa no próximo sabado (1), com um expediente das 7h às 18h. O mesmo acontece na segunda (3) e na terca-feira (4). Na quarta-feira de cinzas, o horario volta ao normal.

Funcionamento 135:

Sabado (1) - Atendimento humano das 7h as 18h

Domingo (2) - Somente atendimento eletronico 24h

Segunda-feira (3) - Atendimento humano das 7h as 18h

Terca-feira (4) - Atendimento humano das 7h as 18h

Quarta-feira (5) - Atendimento humano das 7h as 22h (horario normal)

SERVIÇO ELETRÔNICO

No caso do atendimento eletrônico da Central 135, este continuará ativo 24h por dia durante o carnaval, além do site e aplicativo do Meu INSS. É possível acessar mais de 100 serviços por meio desses canais, como agendar atendimentos presenciais, consultar extratos e solicitar benefícios.