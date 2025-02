Programa Pernambuco Artesão lança jornadas criativas pelo Estado, oferecendo consultoria gratuita

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Jornadas vão passar por 7 cidades, no mês do artesão, em março. Iniciativa estimula a ivovação, com a assessoria de profissionais de design e mercado

Artesãos de todo o Estado, interessados em aperfeiçoar suas peças, devem ficar atentos ao calendário das Jornadas Criativas, iniciativa do Programa Pernambuco Artesão. Durante o mês do Artesão, em Março, as Jornadas vão passar por sete cidades da Capital ao Sertão. A proposta é contribuir para a criação e a inovação no trabalho dos artesãos, que poderão desenvolver novas peças. Eles vão receber mentorias coletivas e consultorias individuais de designers e especialistas em mercados da economia criativa.

As primeiras Jornadas Criativas serão lançadas no Agreste, com encontros agendados no dia 10, em Caruaru, e no dia 12, em Garanhuns. Em seguida, elas acontecerão em Recife (07/04), Goiana (09/04), Petrolina (28/04), Araripina (30/04) e Serra Talhada (09/05). Podem participar artesãos destas localidades e também dos municípios próximos.

Os eventos de lançamento são abertos a todos os artesãos, mas para participar da programação das Jornadas, com consultorias e mentorias gratuitas, é necessário se inscrever pelo site da ABPModa, que vai ministrar as atividades. Foram destinadas 20 vagas para cada cidade-sede.

“As jornadas criativas do Programa Pernambuco Artesão representam o que há de mais convergente entre os saberes e fazeres tradicionais e os princípios essenciais do design e do acesso ao mercado”, diz Roberto Meireles, diretor da ABPModa. Para tanto, reforça ele, será criada “uma conexão sensível e respeitosa entre os facilitadores e os artesãos participantes, formando um ambiente propício para uma atividade geradora de valor”.

PALESTRAS

Convênio do Sebrae e Governo do Estado, por meio da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco — Adepe, o Programa Pernambuco Artesão promove ações com o intuito de estimular os artesãos para o aprimoramento de seus trabalhos e uma ampliação de redes e mercados. Nos eventos de lançamento nas sete cidades haverá a palestra “Artesanato: Da Produção ao Mercado”, ministrada por Dorotéa Naddeo (MG), especialista em gestão de projetos de artesanato, e também o debate “Artesanato e Desenvolvimento”, mediado por O Imaginário, laboratório de Design da UFPE que prepara o Estudo da Cadeia Produtiva do Artesanato.

O lançamento da jornada criativa em Caruaru, no dia 10 de março, vai ocorrer no Armazém da Criatividade (BR 104, Km 92, Polo, Nova Caruaru). Já em Garanhuns, no dia 12 de março, será no CPC - Centro de Produção Cultural do Sesc (Rua Cônego Benigno Lira, s/n). Em ambas as cidades, o evento começará às 9h, seguindo até às 16h30, aberto a todos, mediante credenciamento no local.

CARUARU E GARANHUNS

Em Caruaru, as mentorias coletivas e as consultorias individuais, para as quais a participação carece de inscrição e seleção, vão ocorrer no período entre 13 de março e 4 de abril, com encontros presenciais e on line, conduzidos por Jackson Araújo, que é consultor criativo, de conteúdo e inovação, e também por Ana Luiza Negri, formada em Design de Produto e MBA em Gestão de Marketing.

Em Garanhuns, as mentorias e consultorias ocorrerão nos mesmos período e formato: de 13 de março a 4 de abril, presencialmente e on-line, com Lucas Bettin, que é facilitador de oficinas de processo criativo, e Rafael Caetano, professor do Senac SP e do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Os cronogramas de todas as cidades estão disponíveis no site da ABPModa.

De acordo com o superintendente do Sebrae/PE, Murilo Guerra, a instituição tem desenvolvido um trabalho contínuo com os artesãos do Estado, por meio de três eixos de atuação: gestão, inovação e acesso a mercado. “O Programa Pernambuco Artesão reúne todas essas ações, com o propósito de que os artesãos pernambucanos sejam bem-sucedidos como empreendedores. Nessa etapa de jornadas criativas, queremos capacitá-los e apoiá-los no desenvolvimento de novos produtos, para que eles se tornem mais competitivos”, afirma.

“Executar políticas que fomentem o desenvolvimento do artesanato e dos artesãos do nosso Estado é uma das premissas do nosso trabalho aqui na Adepe. Quem trabalha com o fazer manual encontra no Pernambuco Artesão uma excelente oportunidade de se qualificar gratuitamente e de estar em contato direto com as políticas do Governo de Pernambuco para artesãs e artesãos de todas as regiões, do Litoral ao Sertão”, detalha o diretor-presidente da Adepe, André Teixeira Filho.

CARTEIRA DO ARTESÃO

Nos eventos de lançamento das jornadas criativas também será possível emitir ou renovar a Carteira Nacional do Artesão, através do Programa do Artesanato de Pernambuco (Pape), que estará presente nas sete cidades. Quem está com a identificação vencida deve fazer a renovação imediatamente, sob o risco de perder definitivamente o registro no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab).

Para emitir a Carteira Nacional do Artesão é necessário realizar in loco o teste de habilidade e apresentar a seguinte documentação: RG, CPF e comprovante de residência. No caso de renovação, basta ter em mãos comprovante de residência.

CONVÊNIO

O Programa Pernambuco Artesão foi lançado na 24ª Fenearte. Em dezembro de 2024, a iniciativa levou oito artesãs pernambucanas para a Expoartesanías, feira que acontece em Bogotá, Colômbia, e também viabilizou a viagem de dez artesãs e artesãos de todo o Estado para a 35ª Feira Nacional do Artesanato — Expominas, realizada em Belo Horizonte.

Neste primeiro semestre, além das jornadas criativas que vão percorrer sete territórios do Estado e da continuação do Estudo da Cadeia Produtiva do Artesanato de Pernambuco, iniciado pela Adepe em 2023, o programa levará mais artesãos para uma feira nacional e realizará oficinas de marketing digital e gestão financeira, fora palestras sobre linhas de crédito.