Banco do Nordeste cria FNE Coopera para oferecer crédito a cooperativas

As cooperativas da agricultura familiar também têm como opções de financiamento as linhas Pronaf Agroindústria e Pronaf Industrialização

As cooperativas produtivas de trabalhadores podem acessar o crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) pelo Banco do Nordeste (BNB). Os recursos são direcionados a aquisição de equipamentos, estrutura da organização, capacitação de cooperados e capital de giro. Os prazos oferecidos na linha podem chegar a 20 anos, sendo até quatro deles de carência, a depender da finalidade financiada.

Além do FNE Coopera, lançado em janeiro, as cooperativas da agricultura familiar têm como opções de financiamento as linhas Pronaf Agroindústria e Pronaf Industrialização.

Segundo o superintendente de Agronegócio e Microfinança Rural do BNB, Luiz Sérgio Farias Machado, a linha visa proporcionar condições diferenciadas ao segmento que preconiza conceitos de colaboração e associativismo.

“Queremos reafirmar o compromisso do Banco de atuar no desenvolvimento econômico e as cooperativas proporcionam a melhoria na produção, agregação de valor, acompanhamento de empreendimentos dos associados, comercialização dos produtos, além de reduzir despesas para grupos de trabalhadores. Isso impacta em toda a comunidade”, afirma. O executivo destaca que um diferencial do FNE Coopera é a possibilidade de financiamento das cotas-parte para integralização no capital social da cooperativa.

ATIVIDADES PRODUTIVAS RURAIS

As cooperativas apoiadas pelo Banco do Nordeste são as que desenvolvem atividades produtivas ligadas aos setores rural, industrial, agroindustrial e artesanal. Para acessar o crédito, é necessário que a organização seja constituída e registrada conforme a legislação vigente.

“É importante reforçar que a FNE Coopera é uma linha própria para as cooperativas. Os financiamentos aos cooperados permanecem sendo realizados de forma individual, principalmente por meio do programa Agroamigo”, alerta Luiz Sérgio.