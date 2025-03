Trump joga preço de criptomoedas nas alturas com plano de reserva estratégica

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Presidente dos EUA disse em suas redes sociais no domingo que sua administração está trabalhando para criar uma "Reserva Estratégica de Cripto"

Os preços das criptomoedas saltaram após o surpreendente anúncio do presidente Donald Trump de que deseja que o governo dos EUA compre e mantenha uma variedade de ativos digitais em um fundo de reserva estratégica, um anúncio que destaca as crescentes tentativas de Trump de usar os voláteis preços das criptomoedas como um barômetro de seu apoio público.

Trump disse em suas redes sociais no domingo que sua administração está trabalhando para criar uma "Reserva Estratégica de Cripto" que incluirá as criptomoedas menos conhecidas XRP, solana e cardano. Ele mais tarde fez outra publicação dizendo que sua reserva planejada também incluiria bitcoin e ether, as duas criptomoedas mais populares.

O anúncio ajudou os preços das criptos a se recuperarem, pelo menos temporariamente, após vendas recentes. O Bitcoin estava sendo negociado em torno de US$ 90 mil (R$ 531 mil) nesta segunda-feira, 3, depois de ter caído abaixo de US$ 80 mil (R$ 472 mil) na semana passada. XRP, solana e cardano viram picos massivos em seus preços após o anúncio de Trump no domingo, seguido por um declínio mais gradual até a manhã de segunda-feira.

Na campanha eleitoral, Trump prometeu apoio para um "estoque nacional estratégico de bitcoin", que incluiria bitcoins que o governo dos EUA havia apreendido em ações de aplicação da lei. O anúncio de domingo foi a primeira vez que ele defendeu que o governo detenha outros tipos de criptomoedas.

A Casa Branca não forneceu imediatamente detalhes adicionais, incluindo quanto de cada tipo de criptomoeda Trump quer que os EUA detenham, como o governo as adquiriria, e se ele favorecia a inclusão de outros tipos de criptomoedas também.

Eric Trump, o filho do presidente, disse que o aumento dos preços validou os recentes conselhos que ele deu nas redes sociais para estocar ativos cripto. "Espero que tenha feito a vida de alguém um pouco melhor," ele postou nas redes sociais.

O presidente se apresentou como herói para a indústria cripto, que ele disse em seu anúncio ter sido alvo de "anos de ataques corruptos pela administração Biden." A indústria cripto se sentiu injustamente visada pela administração Biden e gastou pesadamente para ajudar Trump a vencer a eleição.

As primeiras semanas de sua administração viram várias movimentações para impulsionar as criptos, incluindo o encerramento ou pausa de ações de execução de alto perfil pela SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA.

Os preços das criptos dispararam após a vitória de Trump no ano passado, e quando o preço do bitcoin primeiro cruzou US$ 100 mil (R$ 591 mil) no início de dezembro, Trump assumiu o crédito e postou "DE NADA!!!" nas redes sociais.

Proteção contra riscos financeiros do governo?

Mas os preços caíram desde a posse e Trump enfrentou críticas, inclusive de aliados dentro da indústria cripto, por ajudar a lançar uma moeda meme pessoal justamente antes de assumir o cargo, que desde então desabou em valor. A queda das moedas meme ligadas à Primeira Dama Melania Trump e ao Presidente Argentino Javier Milei, juntamente com um grande "hack" de uma grande bolsa de criptomoedas que o FBI disse ter sido feito pela Coreia do Norte, também reduziram o entusiasmo pelas criptos.

"Por que a cripto está na fossa se Trump é o rei da cripto?", disse Dave Portnoy, um influenciador e entusiasta de cripto, nas redes sociais na semana passada.

A inclusão de criptomoedas além do bitcoin provavelmente enfrentará resistência contínua em alguns setores da indústria de criptomoedas fortemente dividida. Bitcoin é a criptomoeda mais antiga e de longe a mais popular, representando mais da metade do "market cap" (valor de mercado) global de cripto do mundo.

Defensores da posse de uma reserva cripto pelo governo disseram que ajudaria a diversificar as posses do governo e a proteger contra riscos financeiros. Críticos dizem que a volatilidade das criptomoedas as torna uma escolha pobre como ativo de reserva.

Além de seu anúncio de domingo, Trump também anunciou recentemente que falará e receberá líderes da indústria na sexta-feira, 7, em um "Crypto Summit" na Casa Branca.