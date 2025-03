Morre o empresário Nilson Lundgren, reconhecido como o homem à frente das Casas Pernambucanas

Morreu na manhã desta terça-feira (4), o empresário Nilson Nogueira Lundgren, aos 87 anos. Foi o Grupo Nilson Lundgren que comunicou o falecimento de seu diretor presidente, lembrando seu legado de dedicação, transparência e ética nos negócios.O empresário deixa esposa Ângela Andrade Lucena, e filhos Eduardo, Nilson Júnior, Regina e Silvana.

O velório aconteceu nesta terça-feira pela manhã (11h), na Matriz de Santa Isabel Rainha de Portugal, em Paulista, e o sepultamento foi realizado às 16h, no Cemitério de Santo Amaro, no Recife.

CASAS PERNAMBUCANAS

O negócio mais conhecido do Grupo foram as Casas Penambucanas, destaque no varejo nacional durante muitos anos. A empresa varejista fez de Nilson Lundgren um empresário de destaque nacional. Ele atuou por muitos anos à frente das empresas do Grupo Lundgren. Sua trajetória empresarial foi marcada por capacidade administrativa, seriedade e lealdade, com talento e visão empreendedora.

"O Grupo NL continuará honrando seu legado e seguindo seus princípios e valores, com a transparência e ética que fizeram parte de toda a sua vida", disse o grupo, reafirmando o compromisso de seguir o legado de princípios e valores deixados por Nilson Lundgren.

VAREJO E INDÚSTRIA

Junto com os irmãos, Nilson Lundgren assumiu o controle do ramo industrial e comercial do grupo nas regiões Norte e Nordeste, após a morte do Comendador Arthur Lundgren, na década de 60. Assim como aconteceu com os gigantes da indústria têxtil brasileira, teve que se render aos asiáticos. Ele, pessoalmente, apostou mais que seus pares na indústria e foi um dos últimos a fechar as fábricas. Talvez, por essa dedicação, não foi bem sucedido na parte das Casas Pernambucanas, que também tinha ficado com sua família.

IMPACTO EM PAULISTA

Na realidade, ele ajudou a construir um mínimo de consenso entre os irmãos para que o patrimônio restante não se tornasse negativo, que com certeza iria acontecer. Isto também destravou o município de Paulista. Investiu muito em modernização das fábricas, mas não foi suficiente.



Nilson Lundgren foi um ator imprtante com o fim do litígio familiar aqui no Nordeste e ajudou a que o patrimônio remanescente que eles já tinham no município de Paulista se valorizasse com as novas atividades que passaram a ser desenvolvidas por diversos atores econômicos e que fizeram o muniicipio se desenvolver com fortes investimentos no setor imobiliario e habitacional.