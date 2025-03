Um terço dos brasileiros confessa ignorar termos de uso de apps para não perder tempo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A empresa de segurança cibernética NordVPN revelou novos insights sobre os riscos de segurança associados ao uso descuidado com aplicativos. Segundo dados do Teste Nacional de Privacidade (NPT), referentes a todo o ano de 2024, 37% dos brasileiros não prestam atenção às políticas de privacidade dos apps. Com o usuário médio de smartphones tendo mais de 80 aplicativos instalados, o potencial para violações de dados é significativo.

“Embora os debates online sobre o que tem maior valor – dados, petróleo ou terra – continuem, a resposta é clara no campo da segurança cibernética: dados”, afirma Adrianus Warmenhoven, especialista em segurança cibernética da NordVPN.

“Ao contrário dos ativos físicos, os dados podem ser copiados, roubados, danificados ou vendidos sem deixar vestígios visíveis, representando sérios riscos financeiros e de reputação. Os aplicativos são muitas vezes o principal canal através do qual essas informações pessoais confidenciais são perdidas, devido a permissões despercebidas, atualizações perdidas, software malicioso e compartilhamento não autorizado de dados", diz Warmenhoven.

Aplicativos negligenciados representam um perigo para seus dados pessoais

A disponibilidade de aplicativos nas principais plataformas é impressionante. A Apple Store oferece atualmente cerca de 1,8 milhão de aplicativos, enquanto a Google Play Store tem cerca de 3,3 milhões de aplicativos disponíveis para download. Com tanta escolha, pode ser fácil ignorar perigos potenciais.

Infelizmente, o estudo mostrou que 37% dos brasileiros não prestam atenção a quaisquer termos de políticas de aplicativos ou serviços online porque não querem perder tempo com extensas informações jurídicas. 63% ignoram as políticas de segurança de dados, 54% ignoram as políticas de partilha de dados com terceiros e 56% nunca leem as políticas de recolha de dados.

Mais jovens, menos interesse

Curiosamente, os indivíduos mais jovens, com idades entre os 15 e os 29 anos, mostram menos interesse na leitura de termos e condições do que as gerações mais velhas. No entanto, em todas as faixas etárias, a maior percentagem de indivíduos está interessada em políticas relacionadas com a partilha de dados com terceiros.

Em contrapartida, a situação com as permissões de aplicativos mostra mais cautela. Apenas 4% dos brasileiros concedem aos apps acesso irrestrito a funções como localização, microfone e contatos. A maioria, 91%, permite apenas o acesso necessário para a funcionalidade do aplicativo.

Além disso, atrasar atualizações de software ou aplicativos pode parecer inofensivo, mas 30% dos brasileiros as adiam regularmente, expondo-se a riscos. “As atualizações de software são cruciais, pois corrigem falhas de segurança e protegem seus dados. Ao manter seu software atualizado, você não apenas protege seus próprios dados, mas também protege seus contatos de possíveis ataques de phishing lançados por meio de vulnerabilidades em seus aplicativos desatualizados”, diz Warmenhoven.

Conselhos de especialistas sobre como proteger sua privacidade em aplicativos

De acordo com outro estudo da NordVPN, quase 87% dos aplicativos Android e 60% dos aplicativos iOS solicitam acesso a funções do dispositivo não relacionadas às suas necessidades reais.

“A maioria dos usuários concede essas permissões sem ler os termos e condições, permitindo inadvertidamente que esses aplicativos os espionem. Isto pode levar a fugas de dados e ao roubo de informações pessoais, que podem ser utilizadas contra os seus interesses”, afirma Warmenhoven.

Para proteger a privacidade das pessoas nos aplicativos, Adrianus Warmenhoven oferece medidas preventivas:

Sempre baixe aplicativos de lojas oficiais, pois os não oficiais podem não verificar a segurança dos mesmos antes da publicação, aumentando o risco de modificações por criminosos.



Familiarize-se com as permissões de dados exigidas pelos aplicativos. Revise e ajuste essas permissões conforme necessário, especialmente aquelas sensíveis, como acesso à câmera, microfone, armazenamento, localização e lista de contatos.



Antes de baixar qualquer aplicativo, leia sua política de privacidade para entender quais informações serão rastreadas e compartilhadas com terceiros. Se o nível de privacidade for insatisfatório, considere uma alternativa.



Exemplos da Apple Store de aplicativos como Instagram e YouTube ilustram quais dados esses aplicativos usam para rastreá-lo e quais dados estão vinculados a você

Limite o acesso à localização apenas ao usar o aplicativo e evite usar contas de redes sociais para fazer login, pois isso pode permitir a troca desnecessária de dados.



Exclua todos os aplicativos que você não usa mais para evitar que coletem dados em segundo plano.



O Teste Nacional de Privacidade é uma pesquisa de acesso aberto, permitindo que qualquer pessoa de todo o mundo faça o teste e compare seus próprios resultados com os globais. Em 2024, 33.562 entrevistados de 181 países responderam a 23 perguntas que avaliaram suas habilidades e conhecimentos sobre privacidade online.