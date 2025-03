Pernambuco recebeu R$ 159 milhões do total de R$ 700 milhões investidos pela Eletrobras no Nordeste em 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segundo a Eletrobras, 2024 foi um ano dedicado a intensificar os investimentos em transmissão no Nordeste, com conclusão de várias obras na região

A Eletrobras comemora a aceleração dos investimentos no sistema de transmissão de energia elétrica no Nordeste em obras estratégicas no ano de 2024. De acordo com a companhia, os aportes na região superaram R$ 700 milhões ao longo do ano passado, reforçando a segurança e a confiabilidade do fornecimento de energia elétrica para milhões de brasileiros. Desse total, Pernambuco recebeu R$ 159 milhões.



A empresa explica que os investimentos se dividiram entre os empreendimentos no sistema existente, chamados de intervenções pequeno porte, que ultrapassaram a cifra de R$ 530 milhões, e em ampliações (reforços e melhorias de grande porte), na ordem de R$ 167 milhões.



“Nosso compromisso é avançar com investimentos que não apenas reforcem a segurança do sistema elétrico, mas também ampliem a capacidade de transmissão para acompanhar o crescimento da demanda”, destaca o vicepresidente de Operações e Segurança da Eletrobras, Antônio Varejão de Godoy. Segundo o VP, as decisões de investimentos da Empresa passam por uma matriz de criticidade que avalia o desempenho dos cerca de 85 mil ativos que temos pelo Brasil e o impacto sistémico de cada um. “Nesse contexto, as obras no Nordeste são estratégicas pois modernizam a infraestrutura existente e asseguram um fornecimento de energia mais estável e

eficiente para milhões de pessoas.”



SUBESTAÇÃO DO BONGI

Nesse cenário, o estado de Pernambuco recebeu R$ 159 milhões em investimentos, com destaque para as obras na subestação do Bongi, no Recife, que estão ainda em andamento, com previsão de conclusão neste primeiro semestre. O diretor-presidente da Eletrobras Chesf, João Henrique Franklin, afirma que a estratégia de investimentos reflete o propósito da Eletrobras de garantir a segurança das pessoas, do meio ambiente e do sistema, com disciplina financeira, retorno para os acionistas, ampliação do sistema e na melhoria dos serviços.

INVESTIMENTOS PARA 2025

"Estão em andamento novas obras no sistema de transmissão, com investimentos que superam R$ 600 milhões e previsão de conclusão agora em 2025. Esses

projetos ampliarão a capacidade e a segurança da rede elétrica, reforçando nosso compromisso com a modernização e a eficiência do sistema”, destaca.