Após Carnaval, setor hoteleiro espera forte movimentação no Agreste de Pernambuco na Semana Santa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Neste ano, o feriado será prolongado, pois o dia de Tiradentes, 21 de abril, cai na segunda-feira após a Sexta Santa, no dia 18 de abril

Os feriados do primeiro semestre do ano são de grande movimentação para o turismo pernambucano. Milhões de pessoas visitam o estado para os festejo de Carnaval, Semana Santa e São João

Durante o Carnaval, a rede hoteleira de Pernambuco atingiu a taxa de ocupação esperada. De acordo com o Governo do Estado, a ocupação média foi de 96,16% durante uma das maiores festividades da região.

Somente na cidade do Recife, a permanência média de 5,5 dias lotou 97% dos hotéis, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE). Já em Olinda, a taxa de ocupação hoteleira chegou a 99%, de acordo com o balanço divulgado pela prefeitura municipal.

Para o Recife, a ocupação esperada na rede hoteleira era de 95% e em Olinda, de 98%.

Em entrevista à Rádio Jornal, Eduardo Cavalcante, vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE), explicou que no período carnavalesco, o número de turistas das regiões Sul e Sudeste aumenta e que as expectativas para o próximo feriado, na Semana Santa, já estão altas.

“A expectativa para a Páscoa já está muito boa. A gente tem uma movimentação muito forte na região do Agreste. Em Gravatá, por exemplo, a gente já está com uma ocupação de 70%”, afirmou. Neste ano, o feriado será prolongado, pois o dia de Tiradentes, 21 de abril, cai na segunda-feira após a Sexta Santa, no dia 18 de abril.

O vice-presidente da ABIH-PE destacou, ainda, a importância do entrosamento entre a gestão pública e o setor empresarial para a movimentação turísticas nos municípios e em todo o estado.

“O turismo é um setor que envolve diversos segmentos da economia. Isso tem uma capilaridade muito grande para se ter atividades, então os órgãos oficiais públicos têm a atribuição de divulgar o destino e os equipamentos. Falta uma divulgação institucional permanente para que a movimentação turística seja constante”, pontuou.