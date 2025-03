Bandeira tarifária verde em março: saiba como economizar energia e reduzir ainda mais a conta de luz

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a bandeira tarifária de março será verde, o que significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz até o dia 31.

Apesar da tarifa mais baixa, para reduzir ainda mais a conta de luz, é importante adotar hábitos de consumo consciente para economizar energia.

Pequenas mudanças no dia a dia podem fazer uma grande diferença no valor da conta e no uso eficiente dos recursos. Confira dicas práticas para reduzir o consumo de energia elétrica.

Escolha aparelhos eficientes e use com inteligência

Eletrodomésticos mais antigos tendem a consumir mais energia. Sempre que possível, substitua-os por modelos novos com selo PROCEL de eficiência energética.

Além disso, leia o manual dos aparelhos para entender como usá-los de forma mais econômica. Pesquise potências e funcionalidades antes de comprar.

Desligue o computador quando não estiver em uso

Ao contrário do que muitos pensam, deixar o computador ligado 24 horas por dia não economiza energia.

Desligue o monitor sempre que sair do ambiente e, se a pausa for superior a uma hora, desligue o equipamento completamente. Prefira laptops, que consomem menos energia que os desktops.

Atenção ao carregador de celular

Evite deixar o carregador na tomada sem o celular conectado ou após o aparelho estar completamente carregado.

Além de prevenir acidentes, essa prática evita o consumo desnecessário de energia.

Aproveite a luz natural

Ambientes bem iluminados pela luz do sol são mais confortáveis e ajudam a reduzir o uso de lâmpadas.

Priorize espaços com janelas amplas e paredes claras, e evite acender luzes durante o dia quando não for necessário.

Evite o modo stand-by

Aparelhos em modo stand-by continuam consumindo energia, mesmo que não estejam em uso.

Para evitar desperdícios, tire-os da tomada quando não estiverem sendo utilizados. A comodidade de deixá-los conectados não compensa o gasto extra na conta de luz.

Prefira lâmpadas LED

Apesar de terem um custo inicial mais alto, as lâmpadas LED são mais econômicas a longo prazo. Elas consomem até 80% menos energia que as lâmpadas convencionais e têm maior durabilidade.

Além disso, retire lâmpadas fluorescentes queimadas do bocal, pois o reator pode continuar consumindo energia.

Use o timer da TV

Se você costuma dormir com a TV ligada, utilize a função “timer” ou “sleep” para programar o desligamento automático.

Essa prática evita o consumo desnecessário de energia durante a noite.

Regule a temperatura do ar-condicionado

Manter o ar-condicionado em uma temperatura estável, entre 23°C e 25°C, garante conforto térmico sem gastar energia em excesso.

Não é preciso desligar o aparelho, mas usá-lo de forma consciente ajuda a reduzir o valor da conta.



*Com informações da Neoenergia Pernambuco