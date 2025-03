Lula questiona alta no preço dos ovos: 'Não encontrei uma galinha pedindo aumento'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (7), que o governo poderá tomar alguma "atitude drástica" contra a inflação dos alimentos se não encontrar uma "solução pacífica".

Lula também afirmou que o preço dos ovos está saindo do controle, o chefe de governo deu as declarações em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Campo do Meio (MG).

"Eu agora estou preocupado com o preço dos alimentos. Estou muito preocupado, estamos fazendo muito. Ontem foi feita uma reunião no Palácio, com muito ministro, com muito empresário. Já tomamos algumas medidas.

Eu quero encontrar uma explicação para o preço do ovo. A galinha não está cobrando caro. Eu não encontrei uma galinha pedindo aumento no ovo. A coitadinha sofre, ainda canta quando põe o ovo, mas o ovo está saindo do controle. Uns dizem que é o calor, outros dizem que é exportação", disse o presidente da República.

"O preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro, o preço do milho está caro. E nós estamos tentando encontrar uma solução.

A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica. Mas, se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitude mais drástica, porque o que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro" disse o presidente.

A inflação dos alimentos é um dos assuntos politicamente mais delicados na cúpula do governo e também atrai a atenção do mercado financeiro.

Há o receito, no setor privado, de Lula adotar medidas como restrições a exportações de produtos alimentícios feitos no Brasil (o que prejudicaria o setor) ou subsídios a esses gêneros, o que dificultaria a redução da dívida pública. A principal ação anunciada até o momento é a isenção de imposto de importação de alguns produtos.

Lula também deu a entender que "atravessadores" são culpados pela alta nos preços. "E ela comida pode ser barata pagando um preço justo para o produtor.

A gente acha que o produtor também tem direito de ganhar dinheiro. A gente não quer que o produtor tenha prejuízo, a gente quer também que ele ganhe. O que nós precisamos é saber que tem atravessador no meio", declarou o presidente da República.

"Entre o produtor e o consumidor devem ter muito, muito, muita gente que mete dedo. E nós vamos descobrir quem é o responsável por isso, numa boa", disse Lula. Ele também afirmou que é necessário baratear a carne.