Mulheres nordestinas são mais escolarizadas, mas recebem 15% a menos que os homens, aponta pesquisa

As mulheres do Nordeste possuem, em média, um nível educacional superior ao dos homens, mas essa conquista ainda não se traduz em condições mais justas no mercado de trabalho.

É o que aponta o boletim temático “Mulheres do Nordeste”, divulgado pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) nesta sexta-feira (07), em alusão ao Dia Internacional da Mulher.

Segundo o levantamento, as mulheres nordestinas têm, em média, 8,9 anos de estudo, enquanto os homens apresentam 8,1 anos. Elas também são maioria entre os concluintes de cursos de pós-graduação na região, representando 56,98% do total.

Além disso, a taxa de alfabetização feminina (92,7%) supera a masculina (91,0%), e mais mulheres concluem o ensino médio (34,9%) e o ensino superior (14,1%) em comparação aos homens.

Apesar da maior qualificação acadêmica, essa vantagem não se reflete nos salários. O estudo mostra que as mulheres nordestinas recebem, em média, R$ 1.699,00 por mês, um valor 15% inferior ao dos homens.

Jornada dupla

Além da desigualdade de renda, as mulheres enfrentam uma sobrecarga no trabalho doméstico e no cuidado com outras pessoas.

De acordo com o levantamento, as mulheres nordestinas dedicam, em média, 23,5 horas semanais a essas atividades, enquanto os homens gastam menos da metade desse tempo: 11,8 horas.

A responsabilidade feminina dentro dos lares também se reflete na participação das mulheres em programas sociais. No Nordeste, 81,7% dos lares beneficiados pelo Bolsa Família são chefiados por mulheres.

“As mulheres nordestinas exercem papel fundamental para o progresso da região. Elas possuem um nível educacional superior ao dos homens, mas enfrentam desafios como desigualdade de renda, dupla jornada e sub-representação política”, afirma Gabriela Nascimento, doutora em Estatística e servidora da Sudene.

Empreendedorismo feminino

Diante dos desafios econômicos enfrentados pelas mulheres, algumas iniciativas têm buscado facilitar o acesso ao crédito e incentivar o empreendedorismo feminino.

Programas como o FNE Mulher oferecem condições especiais de financiamento para empreendedoras na região, com prazos ampliados e maior percentual de capital de giro disponível.

Pequenos negócios liderados por mulheres podem financiar até 100% do valor do investimento, enquanto empresas de médio porte chegam a 95% de financiamento. No total, foram destinados R$ 4 milhões para impulsionar iniciativas voltadas para o empreendedorismo de muheres.

