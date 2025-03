Preços aumentaram 1,31% em fevereiro, aponta IBGE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou fevereiro com alta de 1,31%, ante uma elevação de 0,16% em janeiro,a informação foi divulgada pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nesta quarta-feira (12).

O resultado ficou ligeiramente abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que apontava alta de 1,32%. O intervalo das previsões ia de 1,23% e 1,46%. Agora, este é o maior aumento para o mês de fevereiro desde 2003.

Grupos de consumo

Energia elétrica e transporte



O grupo de Habitação, que inclui os custos com energia elétrica, foi o principal responsável pela aceleração da inflação, passando de -3,08% em janeiro para 4,44% em fevereiro, impactando o IPCA em 0,65 p.p. O foi de 16,80% nas tarifas de energia elétrica residenciais.

O grupo de Transportes também teve grande impacto sobre o índice, com um aumento de 0,61%, resultado da alta nos preços dos combustíveis, especialmente gasolina, diesel e etanol.A gasolina, devido ao seu peso no cálculo do índice, foi responsável por 0,14 p.p. de aumento no IPCA de fevereiro.

Alimentos e educação

Outro fator que contribuiu para o aumento da inflação foi o grupo de Alimentação e Bebidas, que registrou uma alta de 0,70%.

Entre os itens que mais subiram, destacam-se o ovo de galinha (15,39%) e o café moído (10,77%). Esses aumentos foram impulsionados, respectivamente, por uma maior demanda por ovos devido ao retorno às aulas e por problemas na safra de café.

Por outro lado, o grupo de Educação apresentou o maior aumento entre os segmentos pesquisados, com alta de 4,70%.

O aumento foi impulsionado pelos reajustes nas mensalidades escolares no início do ano letivo, com destaque para o ensino fundamental (7,51%) e o ensino médio (7,27%).

Alta era esperada

A previsão de analistas era de uma alta de 1,32%, então o aumento se manteve dentro do que foi previsto. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumulou uma alta de 5,06%, superando os 4,56% observados no mesmo período anterior.

A pressão sobre os preços de energia elétrica, alimentos e combustíveis deve continuar sendo um fator relevante no comportamento da inflação nos próximos meses.

