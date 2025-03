Imposto de Renda 2025: confira quando começa, calendário de restituição e quem precisa declarar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Caso o contribuinte não envie as informações dentro do prazo estabelecido, estará sujeito a penalidades, incluindo multas e restrições

O prazo para declarar o Imposto de Renda 2025 (IR) começa na próxima segunda (17) e termina em 30 de maio. A divulgação foi feita pela Receita Federal nessa quarta-feira (12).

Este ano, segundo a Receita, devem declarar o IR os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis anuais de R$ 33.888,00 — no ano-calendário anterior esse valor era de R$ 30.639,90. Também foi alterado o limite da receita bruta para atividade rural de R$ 153.999,50 para R$ 169.440,00.

A ordem de prioridades nos lotes de restituição sofreu mudanças neste ano. Os contribuintes que utilizarem simultaneamente a declaração pré-preenchida e optarem pelo recebimento da restituição via Pix passam na frente de quem escolheu apenas uma dessas opções. (veja outras mudanças abaixo)

Sendo assim, a priorização será a seguinte:

idade igual ou superior a 80 anos;

idade igual/superior a 60 anos, Deficientes e Portadores de Moléstia Grave;

cuja maior fonte de renda seja o magistério;

utilizaram a pré-preenchida e optaram por receber a restituição por PIX;

utilizaram a pré-preenchida ou optaram por receber a restituição por PIX;

demais contribuintes.

Confira o calendário de pagamentos da restituição do IR

É importante destacar que os lotes de restituição começa já no último dia da declaração e termina em setembro.

30/05: Pagamento do primeiro lote da restituição e fim do prazo de envio da declaração do Imposto de Renda 2025;

30/06: Pagamento do segundo lote da restituição;

31/07: Pagamento do terceiro lote da restituição;

29/08: Pagamento do quarto lote da restituição;

30/09: Pagamento do quinto lote da restituição.

Quem deve declarar o Imposto de Renda?

Recebedores de rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 em 2024;

Recebedores de rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$ 200 mil no ano anterior;

Quem teve receita bruta superior a R$ 169.440 em atividade rural no ano anterior.

Quem pretende compensar prejuízos com a atividade rural de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário;

Pessoas com bens e direitos (imóveis, veículos, investimentos) que somavam mais de R$ 800 mil em 31 de dezembro do ano anterior;

Indivíduos com ganhos de capital na alienação de bens ou direitos;

Quem realizou operações de alienação em Bolsas de Valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma foi superior a R$ 40 mil no ano anterior;

Vendedores de imóveis residenciais que usaram os recursos para a compra de outra residência para moradia, dentro do prazo de 180 dias da venda, e optaram pela isenção do IR;

Pessoas que começaram a residir no Brasil em qualquer mês do ano anterior;

Quem atualizou bens imóveis pagando ganho de capital diferenciado em dezembro de 2024;

Quem auferiu rendimentos no exterior de aplicações financeiras e de lucros e dividendos no ano anterior.

Outras mudanças o Imposto de Renda 2025

Investimentos no exterior

A partir deste ano, rendimentos no exterior passam a ser tributados de forma definitiva na declaração de ajuste anual — alíquota de 15%. Além disso, na declaração, bens que representem investimentos no exterior passam a permitir a informação do rendimento e do imposto pago no Brasil ou no exterior.

Os programas de preenchimento da declaração (PGD e MIR) agora fazem o cálculo automaticamente e geram um demonstrativo detalhado da apuração do imposto.

Novo aplicativo

A Receita Federal vai lançar um novo aplicativo do Meu Imposto de Renda, que será online, multi-exercício e parametrizado. O acesso pode ser feito por meio da página RFB, do eCAC e de qualquer navegador ou app Receita Federal.

Confira as particularidades do aplicativo: