Ministros anunciam licitação da Transnordestina em Pernambuco para o segundo semestre de 2025

A Transnordestina, com cerca de 1.753 km, se propõe a interligar o Porto de Suape, em Pernambuco, ao estado do Piauí, cortando municípios

Em um importante passo para o desenvolvimento da infraestrutura e da economia do Nordeste, os ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Renan Filho (Transportes) anunciaram, nesta quarta-feira (13), em Brasília, que a licitação para a retomada das obras da Transnordestina será realizada no início do segundo semestre de 2025, após conclusão do projeto executivo. A intervenção é considerada um projeto estratégico para o escoamento da produção nordestina e a integração regional. Pernambuco havia sido retirado do traçado da ferrovia, que tem obras avançando no trecho que corta o Ceará, com liberação de R$ 3,6 bilhões do Fundo do Desenvolvimento do Nordeste (FDNE).

A Transnordestina, com cerca de 1.753 km de extensão, se propõe a interligar o Porto de Suape, em Pernambuco, ao estado do Piauí, passando por diversos municípios e promovendo o acesso a mercados nacionais e internacionais. Com essa ferrovia, a expectativa é aumentar a competitividade dos produtos nordestinos, especialmente aqueles oriundos da agricultura e da pecuária, além de reduzir os custos logísticos e o tempo de transporte.

Os ministros do presidente Lula destacaram que a retomada da obra trará benefícios diretos à população local, como a geração de empregos durante a construção e a operação da ferrovia, além de impulsionar o desenvolvimento de cadeias produtivas na região.

“O ministro Renan tem, ao lado do presidente Lula, ajudado muito Pernambuco destravando obras no nosso estado, como a Transnordestina, a duplicação da 423; o planejamento e investimento na 232. Obras que serão fundamentais para o desenvolvimento de Pernambuco. Estamos comprometidos em transformar a realidade do Nordeste; e a Transnordestina é um projeto fundamental para alcançar esse objetivo. A licitação que anunciaremos representa um marco para o futuro econômico da nossa região”, afirmou Silvio Costa Filho.

Renan Filho complementou dizendo que a obra também facilitará a integração entre os estados nordestinos, promovendo um desenvolvimento mais coeso e sustentável.

“O ministro Silvio é um dos grandes quadros em ascensão na política nacional; representando muito bem o povo de Pernambuco. O Governo Bolsonaro tinha retirado o trecho de Pernambuco da Transnordestina. E o presidente Lula entendeu que não há alternativa para o desenvolvimento do Nordeste excluindo Pernambucano do centro da estratégia. Por isso, nós retomamos o trecho e vamos executar como obra pública. Com a Transnordestina, criaremos condições para que o Nordeste se torne ainda mais forte e competitivo no cenário nacional e internacional”, ressaltou.

A expectativa é que, com a conclusão da Transnordestina, o Nordeste se beneficie de um aumento significativo na movimentação de cargas, reduzindo a dependência de modais de transporte rodoviário e melhorando a logística regional.

TRANSNORDESTINA EM PERNAMBUCO

A expectativa é de que a conclusão dos projetos básicos sigam a ordem dos trechos de Cachoeirinha a Belém de Maria, com 53km; Arcoverde-Pesqueira com 18 km; Pesqueira-Cachoeirinha com 43 km; Belém de Maria a Ribeirão com 57 km; e Ribeirão-Suape com 77 km.

No dia 23 de dezembro de 2022, na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o governo Federal e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), concessionária da Transnordestina, assinaram um aditivo de contrato retirando o trecho de Pernambuco, que vai do município de Salgueiro ao Porto de Suape do projeto da Transnordestina.

A expectativa é que o trecho Salgueiro-Suape, com cerca de 400 km, receba investimento total de R$ 5 bilhões. Para este ano tem previsto recurso de R$ 450 milhões. O projeto está em fase de elaboração dos projetos básico e executivo, com perspectiva de conclusão para setembro, iniciando a fase licitatória, e início das obras em 2026.