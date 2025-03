Saiba como solicitar o crédito consignado para CLT pelo aplicativo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (12), uma Medida Provisória que cria o Crédito do Trabalhador, uma nova linha de consignado voltada para profissionais do setor privado. A novidade permite que trabalhadores com carteira assinada solicitem empréstimos com juros mais baixos, usando a Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital) para contratação.

A medida visa beneficiar empregados domésticos, trabalhadores rurais e assalariados de Microempreendedores Individuais (MEIs), oferecendo um crédito mais acessível com parcelas descontadas diretamente da folha de pagamento.

Como funciona o novo consignado para CLT?



Diferente dos empréstimos tradicionais, que costumam ter taxas de juros mais elevadas, o Crédito do Trabalhador utiliza o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) como garantia. Com isso, os juros são reduzidos, tornando o empréstimo mais barato.

O desconto das parcelas será feito diretamente no salário do trabalhador, por meio do eSocial, garantindo mais segurança tanto para quem contrata quanto para os bancos.

Como solicitar o crédito consignado pelo aplicativo?



A solicitação do consignado poderá ser feita de maneira totalmente digital, pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS Digital). Veja o passo a passo:

Acesse o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (disponível para Android e iOS);

Autorize o compartilhamento de dados (como nome, CPF, tempo de empresa e margem salarial disponível para consignação);

Receba as ofertas das instituições financeiras habilitadas (as propostas chegam em até 24 horas);

Escolha a melhor opção e finalize a contratação diretamente no canal do banco selecionado;

Acompanhe as parcelas descontadas mensalmente na sua folha de pagamento.

Quando o crédito estará disponível?



Com a publicação da Medida Provisória, o novo sistema entrará em operação nos bancos oficiais e privados a partir do dia 21 de março de 2025.

Para quem já possui um crédito consignado ativo, a migração para essa nova modalidade estará disponível a partir de 25 de abril de 2025. Além disso, a portabilidade entre bancos será liberada a partir de 6 de junho.