Terminal de Regaseificação da Oncorp impulsiona Pernambuco na disputa por projetos térmicos no Leilão de 2025

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) finalizou o cadastramento de 327 projetos para o Leilão de Reserva de Capacidade de 2025, que será realizado no próximo dia 27 de junho. A capacidade instalada total dos empreendimentos supera 74 GW, consolidando-se como um dos maiores certames do setor elétrico brasileiro.



Do total de projetos registrados, 67% correspondem a novas termelétricas, 30% a termelétricas já existentes e 3% a ampliações de usinas hidrelétricas. O destaque fica para as 228 usinas termelétricas movidas a gás natural, que totalizam 61.635 MW de capacidade instalada. Além disso, foram cadastrados 87 projetos de termelétricas a biocombustível, somando 6.962 MW, e 12 projetos de ampliação de usinas hidrelétricas, agregando 5.476 MW ao sistema.



Em termos de distribuição geográfica, São Paulo lidera com 40% da potência cadastrada, seguido por Pernambuco (23%), Ceará (11%), Espírito Santo (10%) e Rio de Janeiro (7%), enquanto os demais estados concentram 8% da capacidade total.

Protagonismo de Pernambuco

Para João Guilherme Mattos, diretor-presidente da OnCorp, os números evidenciam a importância do planejamento energético e da diversificação da matriz elétrica no Brasil. "O resultado do cadastramento demonstra a importância de um equipamento como, possibilitando que vários projetos térmicos, à Gás Natural, possam disputar de forma competitiva capacidade a ser contratada neste Leilão que tem tudo para ser um dos maiores dos últimos anos.", afirma.

O estado de Pernambuco desponta como um dos principais estados na corrida pelos projetos energéticos, ocupando a segunda posição entre as unidades federativas com maior número de empreendimentos cadastrados. Um dos fatores decisivos para esse protagonismo é a infraestrutura de gás natural liquefeito (GNL) a ser instalada no Porto de Suape, especificamente o Terminal de Regaseificação da OnCorp.

O terminal, considerado estratégico para a diversificação e segurança energética do estado, tem sido um atrativo para investimentos no setor de geração térmica a gás natural. Com capacidade para receber e distribuir GNL, a estrutura facilita a viabilidade técnica e econômica dos projetos, tornando Pernambuco um polo competitivo no cenário energético nacional.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Guilherme Cavalcanti, o terminal é um dos principais fatores para a crescente atratividade do estado no setor elétrico. “O Terminal de regaseificação é um diferencial estratégico para Pernambuco. Ele possibilita o suprimento confiável de gás natural para novos empreendimentos, aumentando nossa competitividade e atraindo investimentos para o Estado, seja de térmicas à indústrias de dependentes do Gás Natural”, destacou Cavalcanti.



O Leilão de Reserva de Capacidade de 2025 tem como objetivo garantir a segurança elétrica e energética ao Sistema Interligado Nacional (SIN) por meio da contratação de usinas térmicas, primordialmente à Gás Natural, mas também contemplando térmicas à biocombustíveis e ampliação de hidrelétricas.

O gás natural e essas demais fontes contribuem para transição energética, na medida em que reduzem a dependência do sistema de usinas à óleo, além de aumentarem a confiabilidade do sistema em complementariedade às renováveis intermitentes. Com um portfólio diversificado de projetos, a expectativa é de que o certame atraia investimentos significativos e contribua para a estabilidade do setor elétrico nos próximos anos.