Inadimplência recua e perfil de endividamento se ajusta em fevereiro de 2025

Em fevereiro de 2025, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC) apontou que 83,4% das famílias recifenses possuem endividamento, um leve aumento em relação a períodos anteriores. No entanto, há sinais positivos: as famílias com contas em atraso caíram para 27,0% – uma redução em comparação aos 29,4% de fevereiro de 2024 – e a proporção de famílias que afirmam não ter condições de pagar suas dívidas no próximo mês diminuiu para 12,7%, frente aos 15,0% registrados em 2024.

Esses dados sugerem que, apesar de uma dependência elevada do crédito – o cartão de crédito continua a ser a modalidade predominante, utilizada por 91,6% das famílias –, os consumidores estão conseguindo reorganizar suas finanças e reduzir os atrasos.

A análise dos tipos de dívida revela que, além do cartão de crédito, os carnês aparecem em 27,7% dos casos, enquanto financiamentos de carro e casa são utilizados por 6,5% e 5,7% das famílias, respectivamente. O crédito pessoal, outras dívidas, cheque especial e crédito consignado compõem o restante do perfil. Ainda que o uso intensivo do cartão seja o principal elemento de apoio ao consumo. A estrutura de comprometimento da renda com dívidas se mantém robusta, com aproximadamente 29,9% da renda familiar destinada ao pagamento dos compromissos financeiros.

Bernardo Peixoto, presidente da Fecomércio-PE, ressaltou que a diminuição das famílias com dívidas em atraso e que não terão condições de quitar. “Isso reflete uma recuperação gradual do equilíbrio financeiro dos consumidores. Para o comércio, isso representa um ambiente mais favorável, onde os clientes têm maior capacidade de arcar com seus pagamentos, o que deve contribuir para as vendas e o fortalecimento do setor”, disse.

Rafael Lima, economista da Fecomércio-PE, explica que os dados indicam um cenário de ajustes: “Apesar do aumento leve no índice geral de endividamento, a redução na inadimplência demonstra que os consumidores estão conseguindo administrar melhor seus compromissos, reflexo da retomada do mercado de trabalho no município. Essa evolução é importante para preservar o acesso ao crédito e sustentar o consumo, mesmo num contexto de juros elevados e outros desafios econômicos.”