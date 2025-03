Instituto Mauá confirma viabilidade da mistura de 30% de etanol anidro na gasolina

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Instituto Mauá de Tecnologia (MAUÁ) confirmou nesta segunda-feira (17) a viabilidade técnica para a mistura de 30% de etanol anidro na gasolina. O protocolo de testes havia sido aprovado no fim de 2024 pelo grupo de acompanhamento coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). A técnica Luana Camargo apresentou os pontos gerais do estudo.

Foram avaliados fatores como dirigibilidade, desempenho e emissões, com ensaios em 16 veículos e 13 motocicletas.

ANÁLISE

Na análise, não foram observados diferenças no comportamento dos veículos "que sejam justificadas pela alteração de combustível e/ou afetará a percepção de dirigibilidade do motorista", disse a representante do Instituto.

Por outro lado, várias motocicletas apresentaram dificuldades na partida a frio, que é o processo de ligar um veículo em condições de baixa temperatura ambiente, quando o motor está frio.

"Entende-se que as diferenças encontradas nos testes realizados não são empecilhos para a adoção do E30", apontou o Instituto Mauá.