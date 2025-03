Imposto de Renda 2025: golpes por correspondência preocupam especialistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A entrega da Declaração Anual do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025, referente ao ano-calendário 2024, teve início nesta segunda-feira (17) e seguirá até o dia 30 de maio, às 23h59. São obrigados a declarar aqueles que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 33.888 ou obtiveram receita bruta da atividade rural superior a R$ 169.440.

Com o início do período de declaração, cresce a circulação de golpes financeiros. Desta vez, criminosos estão utilizando correspondências físicas para enganar contribuintes. O alerta foi dado pela própria Receita Federal e reforçado pelo Delegado Eronides Meneses, Chefe de Investigação de Crimes Cibernéticos do INCC, em entrevista à TV Jornal.

Novo golpe chega por carta e imita notificações da Receita Federal



Diferente de fraudes anteriores, que costumavam ocorrer via e-mail ou WhatsApp, o novo golpe chega diretamente ao endereço da vítima por meio de cartas falsas que imitam notificações da Receita Federal. O objetivo é induzir o destinatário a acessar um site fraudulento.

"O pessoal se reinventa ou repete um golpe antigo. Dessa vez, não é pela internet diretamente que eles chegam às vítimas, mas sim por correspondência", explicou o delegado Eronides Meneses. "A carta contém uma notificação para assustar a pessoa, um gatilho para que ela fique preocupada e acesse o site indicado no documento."

O delegado reforça que, caso alguém receba uma notificação suspeita, o ideal é não acessar links desconhecidos e verificar a autenticidade da informação pelos canais oficiais da Receita Federal.

"Se você recebeu qualquer intimação ou notificação da Receita Federal, mantenha a calma e verifique o endereço do site indicado. Em geral, se ele não for do GovBR, não acesse. O melhor a se fazer é abrir o aplicativo oficial do GovBR ou da Receita Federal e conferir se há alguma pendência no seu CPF. Se estiver tudo certo, ignore a correspondência."

Consulta ao Registrato do Banco Central pode ajudar a evitar fraudes



Para aqueles que ainda têm dúvidas ou desconfiam de possíveis fraudes em seu nome, o delegado recomenda o acesso ao sistema Registrato do Banco Central.

"Basta pesquisar no Google 'Registrato Bacen' e acessar com seu login do GovBR. Lá, você pode verificar se há dívidas, empréstimos, cartões de crédito, contas bancárias ou chaves Pix registradas em seu nome", orientou Eronides Meneses. "Inclusive, recomendo que essa consulta seja feita pelo menos uma vez por ano para evitar surpresas."



