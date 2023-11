ONDE COMPRAR INGRESSOS BRASIL X ARGENTINA: Confira como comprar, preços e quando começam as vendas para o jogo no Maracanã, dia 28/11

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Partida acontecerá no dia 28 de novembro, no Maracanã

Eliminatórias da Copa do Mundo

Está chegando a hora. No próximo dia 28 de novembro, Brasil e Argentina farão o Super Clássico das Américas, no Maracanã, pela 6ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

BRASIL X ARGENTINA

Data: 28/11/2023

Torneio: Eliminatórias da Copa do Mundo (6ª rodada)

Horário: 21 h30 (de Brasília)

Local: Maracanã

Transmissão: TV Globo e SporTV

A partida acontecerá às 21h30, com transmissão da TV Globo (tv aberta) e SporTV (canal por assinatura) para todo o país.

Como não poderia ser diferente, a torcida verde e amarela está super ansiosa para saber informações sobre o duelo que colocará frente à frente Lionel Messi e Neymar, ex-parceiros de Barcelona e PSG.

Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco do clássico entre Brasil e Argentina - CBF / divulgação

Por tudo que a maior rivalidade do planeta envolve, somado ao clima de revanche pela Final da Copa América 2021, vencida pelos argentinos no próprio Maracanã, e pelo tricampeonato deles na Copa de 2022, o duelo entre Brasil x Argentina é uma das partidas de maior procura pelo público.

A seleção brasileira buscará a reabilitação após dois jogos sem vitórias, tendo perdido na última rodada por 2x0 para o Uruguai, em Montevidéu. Já os hermanos, atuais campeões mundiais, são pura empolgação com os seus 100% de aproveitamento.

INGRESSOS PARA BRASIL X ARGENTINA:

Quais os valores dos ingressos?

Em Belém, os preços variaram entre R$ 100 (meia-entrada Arquibancada A) até R$ 1600 (camarote com serviço de bebidas e comidas). Já em Cuiabá, os ingressos variam de R$ 200 (meia-entrada Categoria 3) e R$ 600 (inteira Categoria 1).

Quando começam as vendas?

Não se sabe quando eles serão colocados à venda, os preços nem quantos lugares serão disponibilizados no Maracanã. O jogos contra Bolívia, em Belém, e Venezuela, em Cuiabá, tiveram modelos de venda diferentes entre si.

Onde comprar os ingressos?

Não foi fornecido nenhum tipo de informação oficial em relação aos ingressos, exceto o fato de que serão comercializados pelo site Eleven Tickets, que é o canal que utilizado pela CBF para comercialização dos jogos da Seleção Brasileira no Brasil.