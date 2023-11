Etapa do Recife do STU National é aberta oficialmente por prefeito e skatistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito de Recife, João Campos, abriu oficialmente a etapa de encerramento do STU National 2023, na capital pernambucana. Em coletiva de imprensa, ele destacou a importância do skate como cultura e expressão, além da união entre os atletas.

Para o próximo ano, Campos anunciou a construção de mais um equipamento de skate na cidade, que já conta com um complexo de nível internacional. A etapa de Recife, que ocorre pelo segundo ano consecutivo, conhecerá os campeões das modalidades Street e Park, tanto no feminino quanto no masculino.

A competição começa nesta sexta-feira (10/11), com as eliminatórias dos rapazes. As meninas só entram nas pistas no sábado, a partir das semifinais. Todas as finais serão disputadas no domingo.

Parte dos 72 skatistas inscritos para a etapa de Recife falou sobre a expectativa que os cerca. Para alguns deles, como Pâmela Rosa e Lucas Rabelo, do Street, a oportunidade de andar pela primeira vez ali. Para Dora Varella e Augusto Akio, ambos do Park, o retorno a um lugar onde foram finalistas em 2022.

A jovem Maytê Pires, de apenas 12 anos, também se mostrou ansiosa para competir em casa. Ela terá o apoio da torcida recifense, assim como os também recifenses Marcelo Batista e o paraskatista Og de Souza.