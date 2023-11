Recife Mariners encara Fortaleza Tritões pela final da Conferência Nordeste da Liga BFA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após uma temporada regular impecável e uma vitória impressionante nos playoffs, o Recife Mariners está pronto para o grande confronto no próximo domingo (12).

Desta vez, os Marinheiros encaram o Fortaleza Tritões, em um jogo que definirá o campeão da Conferência Nordeste da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). A partida está marcada para ocorrer na Arena de Pernambuco, a partir das 14h. Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do site oficial do Time da Cidade, no www.recifemariners.com.br.

Impulsionado pela recente vitória no maior clássico do país na modalidade, contra o João Pessoa Espectros, no final do mês passado, o Recife Mariners entra em campo com um único objetivo: a vitória. Essa é a determinação do head coach dos Marinheiros, Lucas David.

"Nosso jogo mais importante é sempre o próximo e o nosso objetivo é o mesmo em todas as competições que disputamos: vencer", ressaltou o treinador.

Os torcedores presentes na praça esportiva desfrutarão de uma experiência única e imersiva, semelhante aos jogos norte-americanos, conforme revelado pelo diretor geral do Recife Mariners, Roberto Lemos.

"Estamos trabalhando dia e noite para montar um grande palco e espetáculo para a nossa torcida, que nos apoiou nas derrotas e nas vitórias, todo esse trabalho é para eles, vamos fazer história juntos."

No intervalo da partida, o Recife Mariners presenteará os torcedores com diversas atividades, entre elas, o show das Cheerleaders, além de sorteio de brindes. O ingresso custa R$ 30,00 (trinta reais) e nele o constará o número da sorte para concorrer aos prêmios.

Caso o Mariners seja o vencedor do Nordeste, a equipe do Recife avançará para os playoffs nacionais, garantindo sua vaga na semifinal agendada para ou 25 ou 26 de novembro.

Nessa fase, enfrentará o vencedor da Conferência Sul. A vitória no campeonato regional abrirá as portas para a busca de glória em âmbito nacional, representando um marco significativo na jornada do time rumo à grande final.