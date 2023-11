1ª Corrida dos Morros: Treinos movimentam a Zona Norte do Recife; saiba quando vai ser o próximo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Corrida dos Morros acontece no dia 25 de novembro, na Zona Norte do Recife

Marcada para o dia 25 de novembro, a 1ª Corrida dos Morros do Recife já movimenta os mais variados entusiastas da corrida de rua na Zona Norte da capital pernambucana.

Durante os finais de semana, as ladeiras que farão parte do circuito se transformam em verdadeiros espaços de treinamento para os participantes, que já se preparam para a série de inclinações íngremes presentes na corrida.

Os participantes poderão escolher entre desafios de 1,6 km, 3 km e 5 km, todos com altimetrias intensas. O evento também visa incentivar a comunidade a adotar hábitos mais saudáveis e ativos, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida na região.

"Cada percurso proporciona uma oportunidade única de explorar as paisagens e enfrentar os desafios que a Zona Norte do Recife reserva. Os participantes terão a chance de passar por locais emblemáticos da região, proporcionando uma experiência esportiva verdadeiramente memorável", reforçou o secretário Executivo de Fomento ao Esporte, Gabriel Perrusi.

Novo treino é promovido neste sábado (11)

A partir das 6h da manhã deste sábado (11), mais corredores irão se concentrar em frente ao Bar da Geralda, no Morro da Conceição, para um novo treino nas ladeiras da Zona Norte do Recife. A tendência é que os treinamentos sejam feitos até o final de semana da corrida.

Treino para a Corrida dos Morros na Zona Norte do Recife - DIVULGAÇÃO

Mãe e filha com o foco na saúde

Mãe e filha, Luzia e Mariana Domicio, moradoras da Zona Sul do Recife, marcaram presença em um dos treinos especiais nas ladeiras da região. Elas estão se preparando para a Corrida dos Morros e encontram na prática da corrida uma forma de contribuir para a melhoria da saúde e do bem-estar.

"Todos os anos subo a pé o Morro da Conceição para agradecer e participar das festividades em celebração à Mãe Rainha. Mas posso afirmar que treinar nas ladeiras tem sido uma experiência incrível, pois estou conhecendo a localidade com um olhar diferente e obtendo benefícios para a minha saúde", enfatizou a funcionária pública, Luzia Domicio, de 65 anos.

"Sempre incentivo minha mãe a se manter ativa fisicamente, e correr juntas reforça ainda mais nosso vínculo. Participar desse evento também me proporciona a oportunidade de conhecer um lado da cidade que pouco explorava, mesmo acompanhando minha mãe durante os eventos em celebração a Nossa Senhora da Conceição", complementou a nutricionista Mariana Domicio.

Ação Social

Em parceria com o Instituto Assaí, a corrida promove uma ação social que visa beneficiar comunidades locais. A principal iniciativa dessa colaboração é a doação de alimentos.

O braço social do atacadista irá dobrar a quantidade de alimentos doados pelos participantes ao retirarem seus kits. Essa ação solidária contribuirá para apoiar aqueles que mais precisam na região.

Treino para a Corrida dos Morros na Zona Norte do Recife - DIVULGAÇÃO

Serviço

Para aqueles interessados em participar da corrida, as inscrições estão abertas e podem ser realizadas através do site oficial: www.corridadosmorros.com.br.

Os ingressos têm um valor inicial de R$ 88, com descontos para idosos, estudantes e PCDs, conforme previsto em lei.

A Corrida dos Morros é uma iniciativa da Agência Prensa em parceria com a Central Única das Favelas (Cufa), conta com o apoio da Prefeitura do Recife (PCR), e com patrocínio da Esporte da Sorte e do Assai Atacadista.