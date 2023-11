Qual canal vai transmitir o jogo do Sport hoje (10/11)? Vai passar na Band? Veja onde assistir ao vivo, horário e escalações de Sport x Atlético-GO

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Série B do Brasileirão

Sport e Atlético-GO se enfrentam na noite desta sexta-feira (10), pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida acontecerá na Ilha do Retiro, no Recife.

Leia nesta matéria:

ONDE ASSISTIR SPORT X ATLÉTICO-GO

QUE HORAS É SPORT X ATLÉTICO-GO

ESCALAÇÃO DO SPORT

ESCALAÇÃO DO ATLÉTICO-GO

SPORT X ATLÉTICO-GO AO VIVO

TRANSMISSÃO AO VIVO SPORT X ATLÉTICO-GO

Na última rodada, o Leão perdeu por 2x1 para o Mirassol, no Maião. Já o Dragão empatou em 2x2 com o Novorizontino, no Antônio Accioly.

Hoje os pernambucanos ocupam o 5° lugar com 59 pontos, enquanto os goianos estão na 4ª posição com 60 somados até o momento.

ONDE ASSISTIR SPORT X ATLÉTICO-GO?



A partida terá transmissão do Premiere.

QUE HORAS É SPORT X ATLÉTICO-GO?

A bola rola às 21h30.

ESCALAÇÕES DE SPORT X ATLÉTICO-GO:

SPORT: Dênis; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Felipinho; Fabinho, Fábio Matheus e Jorginho; Fabrício Daniel, Edinho e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Alix e Lucas Esteves; Matheus Sales, Gabriel Baralhas e Shaylon; Airton, Gustavo Coutinho e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.