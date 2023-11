Recife Mariners busca título inédito contra o Fortaleza Tritões neste domingo (12), na Arena de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Chegou o grande dia. Após 11 longas temporadas, o Nordeste enfim terá um campeão inédito de futebol americano.

Neste domingo (12), o Recife Mariners enfrenta o Fortaleza Tritões, às 14h, na Arena de Pernambuco, pela grande final de conferência da Liga BFA.

A partida terá transmissão ao vivo no canal do Youtube do Recife Mariners.

Os azuis chegam embalados após eliminar na semifinal o todo poderoso João Pessoa Espectros, que havia vencido todas as outras edições do campeonato. Após o feito histórico, o objetivo agora é chegar ao lugar mais alto da região pela primeira vez.

Tanto pernambucanos quanto cearenses tiveram campanha invicta na temporada regular, vencendo todos os seus sete jogos. Por ter um desempenho melhor, o Mariners teve a prioridade de disputar a final única diante do seu torcedor.



A expectativa, por sinal, é de bom público em São Lourenço da Mata. Vale lembrar que em 2014, os marinheiros levaram mais de 7 mil pessoas à Arena de Pernambuco, batendo o recorde de torcedores do Brasil.

Para o "jogo da vida", o Recife Mariners conta principalmente com a atuação do quarterback da seleção brasileira, Álvaro Fadini, que tem mais de 1.000 jardas passadas neste ano. Além dele, o runningback Lucas Adolfo, o offensive lineman Lênin Caldeira e o defensive line Túlio Albuquerque também são outros jogadores do Brasil no elenco pernambucano.

"A gente espera a vida toda por um jogo como este. Estou muito feliz com o meu desempenho neste ano e espero continuar ajudando o time dentro de campo e agora conseguir esse título que a gente tanto espera", comentou Lucas Adolfo.

Vale lembrar que quem for campeão enfrentará o vencedor da Conferência Sul, disputada entre Timbó Rex-SC e Itajaí Almirantes-SC, dia 26 de novembro, em Recife ou Fortaleza. No outro lado da chave, o duelo será entre Galo-MG e Cruzeiro-MG, além de Manaus-AM e Sorriso Hornets-MT. Os dois melhores dos playoffs fazem o tão sonhado Brasil Bowl.

ALÉM DO JOGO, GRANDE PROGRAMAÇÃO:

Os torcedores presentes na praça esportiva desfrutarão de uma experiência única e imersiva, semelhante aos jogos norte-americanos

No intervalo da partida, o Recife Mariners presenteará os torcedores com diversas atividades, entre elas, o show das Cheerleaders, além de sorteio de brindes. O ingresso custa R$ 30,00 (trinta reais) e nele o constará o número da sorte para concorrer aos prêmios.

INGRESSOS:

Os ingressos para Recife Mariners x Fortaleza Tritões custam R$ 30 e estão à venda no site do time, disponíveis em: www.recifemariners.com.br.