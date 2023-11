Eleições do Náutico: Tudo que você precisa saber sobre a disputa pela presidência entre Alexandre Asfora e Bruno Becker neste domingo (12)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Alexandre Asfora e Bruno Becker disputam as eleições para o biênio 2024-2025 do Náutico

Neste domingo (12), Alexandre Asfora e Bruno Becker disputam as eleições presidenciais do Náutico para o próximo biênio 2024-2025. As votações acontecerão das 8h às 17h, na sede do clube, no estádio dos Aflitos.

A Rádio Jornal fará uma ampla cobertura do evento, com o repórter João Victor Amorim divulgando pesquisas de boca de urna ao longo de todo o dia.

Acompanhe em tempo real as eleições do Náutico:

Ao todo, 3.794 alvirrubros estão habilitados para exercer o seu direito de escolha. Segundo as regras, podem votar os associados maiores de 18 anos e que estão no quadro há, no mínimo, um ano, ou em dia há seis meses.

Para votar, é necessário estar na lista de sócios divulgada no site oficial do Náutico (confira aqui) e apresentar um documento de identificação com foto em uma das seis urnas, que estarão separadas por ordem alfabética.

Quem optar por Alexandre Asfora, o número da chapa "Gestão e Paixão pelo Náutico" será o 10. Já para a chapa "Todos pelo Náutico", de Bruno Becker, o número é o 40.

Vale lembrar que além de escolher o presidente do executivo, também haverá a eleição para o Conselho Deliberativo. No entanto, não haverá disputa direta. Como só houve uma candidatura, haverá aclamação da chapa "Conselho de todos, independente, pela profissionalização e modernidade".

O grupo será formado por Roberto Pimentel e Roberto Selva, Paulo Monteiro, Márcio Borba, Ivan Pinto da Rocha e Cláudio Menezes. Eles ficarão no cargo pelo próximo quadriênio 2024/2027.

PERFIL DE ALEXANDRE ASFORA:

Alexandre Asfora é candidato às eleições do Náutico - REPRODUÇÃO/TV TIMBU

candidato da chapa "Gestão e Paixão pelo Náutico" (N° 10)

tem 49 anos

considerado candidato de situação

ex-vice presidente social do Náutico na gestão de Diógenes Braga

é advogado e presidente do Clube Alemão de Pernambuco

disputa as eleições pela primeira vez



PERFIL DE BRUNO BECKER:

Bruno Becker foi o primeiro candidato à presidência do Náutico entrevistado pelo Blog do Torcedor - BLOG DO TORCEDOR

candidato da chapa "Todos pelo Náutico" (N° 40)

tem 45 anos

considerado candidato de oposição

ex-diretor jurídico e vice-presidente jurídico do Náutico na gestão de Edno Melo

é advogado

disputa as eleições pela segunda vez (ficou em 2° lugar em 2021)