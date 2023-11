Recife Mariners faz história, vence o Fortaleza e conquista título inédito de futebol americano; veja como foi o jogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após 11 temporadas, o Nordeste tem um novo campeão de futebol americano: o Recife Mariners. Na tarde deste domingo (12), a equipe pernambucana venceu o Fortaleza Tritões por 41x20, na Arena, e levantou o troféu da conferência pela primeira vez na sua história.

Com a conquista, o time azul agora está classificado para a semifinal nacional contra o Itajaí Almirantes-SC. Este jogo está marcado para o dia 25 de novembro, novamente em São Lourenço da Mata.

Caso confirme o favoritismo, já que está invicto na temporada com oito vitórias e nenhuma derrota, disputará o cobiçado Brasil Bowl. Do outro lado do chaveamento, o duelo será entre Galo-MG e Sorriso Hornets-MT.

MVP da Final, runningback Lucas Adolfo beija a taça da Liga BFA - HAIM FERREIRA/BLOG DO TORCEDOR

Em relação à partida, o grande destaque foi o runningback Lucas Adolfo, que correu para três touchdowns e mais de 120 jardas. O americano Jason Shalley e Vinícius Moura também deixaram a sua marca, enquanto o kicker Paulo Mota manteve os 100% de aproveitamento nos extra-points, além de dois field goals.

Já na defesa, as atenções se voltaram para o outro americano do time, Oshay Dunmoore, além de Davi Renan, que combinados tiveram três sacks. O linebacker Samuel Braz ainda conseguiu uma interceptação.