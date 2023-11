Novo presidente do Náutico, Bruno Becker anuncia quatro novos diretores de futebol para 2024; saiba quem são

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Alexandre Homem de Melo, Eduardo Henriques, Ítalo Braga e Thiago Dias farão parte do quadro estatutário do novo departamento de futebol

Na noite desta segunda-feira (13), o presidente eleito do Náutico, Bruno Becker, foi o grande convidado do programa Fórum Esportivo, da Rádio Jornal. Em sua primeira entrevista exclusiva como novo comandante do executivo, ele revelou quatro nomes que irão compor a diretoria de futebol do Timbu em 2024.

Serão eles: Alexandre Homem de Melo, Eduardo Henriques, Ítalo Braga e Thiago Dias. Além destes, o ex-dirigente Paulo Pontes também vai ajudar o setor como colaborador, mas sem cargo no clube.

"Cada um vai ter a sua função. A ideia não é ter um diretor do profissional e outro de base. Eles serão do futebol como um todo, seguindo nosso projeto de integração de todos os departamentos. Não vai se ter mais a figura do vice-presidente de futebol", explicou Bruno Becker.

A tendência é que este quarteto se some ao executivo de futebol que será contratado para capitanear o setor vital do projeto para o próximo biênio. De acordo com a apuração do Jornal do Commercio, este profissional pode ser Moisés Von Ahn, que trabalhou recentemente no Paraná e Brasil de Pelotas.

"A ideia é primeiro escolher o executivo, pra ele já participar das tomadas de decisão sobre o treinador que virá. Ele precisará opinar, trazer informações e dados. Ainda não definimos o nome. Estamos traçando o perfil e esperamos até sexta-feira já anuncia-lo", complementou o presidente.

Questionado sobre este perfil do novo executivo, Becker listou algumas características necessárias, ressaltando que o Náutico tem pressa, uma vez que o Campeonato Pernambucano já começa no dia 10 de janeiro.

"Precisamos de um executivo que entenda os desafios do Náutico e as competições que vamos disputar. Isso vai precisar ser balanceado no projeto como um todo. Nunca escondemos que nosso principal objetivo é voltar pra Série B, então não podemos trazer alguém especialista apenas Campeonato Pernambucano. Mas também não vamos negligenciar o estadual, pois ele nos classifica pra Copa do Brasil. Tudo está sendo balanceado", finalizou.