Recife ganha novo complexo para a prática de tênis e beach tênis

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Nacional Tênis Clube funciona na sede do Sport Club do Recife e conta com quatro quadras de tênis e cinco de beach tennis, além de loja de materiais esportivos, espaço kids, loja de suplementos e restaurante

A capital pernambucana ganhou mais um espaço de lazer e prática esportiva. Para quem curte jogar tênis e beach tennis, o Nacional Tênis Clube, que funciona na sede do Sport Club do Recife, oferece uma estrutura completa e super moderna.

Ao todo, são quatro quadras de tênis, sendo uma delas com medidas oficiais. A novidade é que todas elas oferecem um sistema de vídeo no qual o usuário pode resgatar e compartilhar nas redes sociais as suas jogadas realizadas durante as partidas.

Também estão disponíveis ao público cinco quadras de beach tennis, que também são equipadas com o sistema de gravação e compartilhamento de vídeos.

Complexo Nacional Tênis Clube funciona na sede do Sport Club do recife e conta com quatro quadras de tênis e cinco de beach tennis - divulgação Complexo Nacional Tênis Clube funciona na sede do Sport Club do recife e conta com quatro quadras de tênis e cinco de beach tennis - divulgação Complexo Nacional Tênis Clube funciona na sede do Sport Club do recife e conta com quatro quadras de tênis e cinco de beach tennis - divulgação Complexo Nacional Tênis Clube funciona na sede do Sport Club do recife e conta com quatro quadras de tênis e cinco de beach tennis - divulgação

Além disso, todos os espaços disponíveis para a prática do esporte possuem infraestrutura coberta, o que possibilita a continuação das partidas mesmo em dias chuvosos.

Aulas para iniciantes

O complexo do Nacional Tênis Clube também oferece escola de tênis, beach tennis e escolinha infantil para a formação de jovens atletas. O espaço oferece ainda serviços agregados, como loja de materiais esportivos, espaço kids, loja de suplementos e restaurante, além de uma clínica de fisioterapia para os associados.

Os interessados já podem entrar em contato para fazer reservas de quadras, assim como aulas de tênis e beach tênis estão com inscrições abertas para novos alunos.