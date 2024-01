Transmissão de Mirassol x São Paulo ao vivo e online grátis com imagens: Sem transmissão de tv, confira os links para assistir o jogo do São Paulo de graça pela internet

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Duelo é válido pela 2ª rodada do Paulistão; São Paulo lidera o Grupo D e Mirassol é o 2° do Grupo C

Hoje é dia de Tricolor Paulista em campo pelo Paulistão 2024. Nesta terça-feira (23), o São Paulo visita o Mirassol, no Campos Maia, em Mirassol, pela 2ª rodada da competição, a partir das 19h30, horário de Brasília.

Vale lembrar que, no Campeonato Paulista, os times de um mesmo grupo não se enfrentam.

O Mirassol, que estreou com empate contra a Ponte Preta, é o 2° colocado do Grupo C com 1 ponto, atrás do Corinthians, que lidera com 3 pontos, mas à frente de Inter de Limeira e Red Bull Bragantino, que perderam na estreia e ainda não pontuaram.

Já o São Paulo começou bem sob o comando de Thiago Carpini e venceu o Santo André por 3 x 1 na estreia, saltando à liderança do Grupo D, com 3 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, que aparece em 2° lugar pelo saldo de gols. Novorizontino, em 3° com 1 ponto, e Botafogo-SP, em 4°, com 0, completam o grupo.

Transmissão ao vivo de Mirassol x São Paulo

A partida não terá transmissão na tv, nem aberta nem fechada.

Mirassol x São Paulo será transmitido pela CazéTV, no YouTube pelo serviço de streaming Paulistão Play.

Links para assistir o jogo online



CazéTV (Clique aqui para assistir online e de graça)



A transmissão na CazéTV é gratuita para todos, não é preciso ser inscrito no canal ou ter cadastro no YouTube

Paulistão Play (Clique aqui para assistir online)



O Paulistão Play não é gratuito. O serviço custa R$ 19,90 no plano mensal e R$ 49,90 no plano mensal, dando direito a todas as partidas do Paulistão 2024 e da Copinha 2024.

Ficha do jogo



Partida: Mirassol x São Paulo - 2ª rodada do Campeonato Paulista 2024

Mirassol x São Paulo - 2ª rodada do Campeonato Paulista 2024 Horário: 19h30, horário de Brasília

19h30, horário de Brasília Local: Estádio Campos Maia



Estádio Campos Maia Onde assistir ao vivo: CazéTV e Paulistão Play

Arbitragem



Árbitro: Luciano Canetto Bellote



Luciano Canetto Bellote Árbitro Assistente 1 : Evandro de Melo Lima



: Evandro de Melo Lima Árbitro Assistente 2: Denis Matheus Afonso Ferreira



Denis Matheus Afonso Ferreira Quarto Árbitro: Thiago Duarte Peixoto



Thiago Duarte Peixoto Árbitro de Vídeo: Marcio Henrique de Gois

Prováveis escalações

Mirassol: Alex Muralha; Rodrigo Ferreira, Gazal, Luiz Otávio e Marcelo; Yuri, Danielzinho e Gabriel; Fernandinho, Negueba e Dellatorre - Mozart

São Paulo: Rafael, Igor Vinicius, Alan Franco, Diego Costa e Welington; Alisson, Pablo Maia, Wellington Rato (Erick), Luciano e Ferreira; Calleri - Thiago Carpini