Transmissão de Grêmio x São José ao vivo e online grátis com imagens: Sem transmissão de tv, confira os links para assistir o jogo do Grêmio de graça pela internet

Partida é válida pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2024

Hoje é dia de Imortal em campo pelo Gaúchão 2024! Nesta quarta-feira (24), o Grêmio recebe o São José, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 2ª rodada, a partir das 21h30, horário de Brasília.

As duas equipes chegam para esta partida buscando sua primeira vitória na competição. O Grêmio foi derrotado pelo Caxias, fora de casa, enquanto que o São José ficou apenas no empate com o São Luiz, jogando em seus domínios.

Transmissão ao vivo de Grêmio x São José

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, aberta ou fechada.

Grêmio x São José será transmitido pela GZH, no YouTube, e pelo Premiere.



Links para assistir o jogo online

GZH (clique aqui para assistir online e de graça)

A transmissão da GZH é gratuita para todos, não é preciso ser inscrito no canal ou ter cadastro no YouTube.

Premiere (clique aqui para assistir online)



O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de tv por assinatura, do app para smartphones e smartvs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com .

O serviço custa a partir de R$ 29,90.

Ficha do jogo



Partida: Grêmio x São José - 2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2024

Grêmio x São José - 2ª rodada do Campeonato Gaúcho 2024 Horário: 21h30, horário de Brasília

21h30, horário de Brasília Local: Arena do Grêmio



Arena do Grêmio Onde assistir ao vivo: GZH e Premiere

Arbitragem



Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro Mauricio Coelho Silva Penna



Jonathan Benkenstein Pinheiro Mauricio Coelho Silva Penna Árbitro Assistente 1 : Mauricio Coelho Silva Penna



: Mauricio Coelho Silva Penna Árbitro Assistente 2: Juarez de Mello Junior



Prováveis escalações

Grêmio: Caíque (Marchesín), João Pedro, Rodrigo Ely, Gustavo Martins (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão (André Henrique) - Renato Gaúcho

São José: Fábio; Fredson, Jadson e Tiago Pedra; Dudu, Carrilho, Nonato e Marcílio; Alessandro Vinicius, Kayan (Tcharlles) e Roberson - China Balbino