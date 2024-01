Transmissão de Palmeiras x Inter de Limeira ao vivo e online grátis com imagens: Confira os links para assistir o jogo do Palmeiras de graça pela internet

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje é dia de Verdão em campo pelo Paulistão 2024. Nesta quarta-feira (24), o Palmeiras recebe o Mirassol, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 2ª rodada da competição, em partida marcada para às 21h35, horário de Brasília.

Vale lembrar que, no Campeonato Paulista, os times de um mesmo grupo não se enfrentam.

O Palmeiras, que estreou com empate contra o Novorizontino, é o 2° colocado do Grupo B com 1 ponto, atrás de Água Santa, líder com 3, e à frente de Ponte Preta, também com 1 ponto, e Guarani, com 0.

A Inter de Limeira, por sua vez, está no Grupo C e começou sua campanha com derrota para a Portuguesa. O time do interior, é o 3° lugar com 0 ponto, atrás de Corinthians, com 3 pontos, e Mirassol, com 2. O Bragantino, em 4° também sem pontos somados, completa o grupo.

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Inter de Limeira

A partida terá transmissão ao vivo da Record, na tv aberta e através do serviço de streaming PlayPlus, que oferece toda a programação da emissora de maneira online e grátis.

Outra opção para assistir a partida é através do serviço de streaming oficial do Campeonato Paulista, o Paulistão Play.

Links para assistir o jogo online



Record / PlayPlus (Clique aqui para assistir online e de graça)



O PlayPlus possui dois planos, sendo um dele totalmente gratuito e que oferece o sinal ao vivo da Record. Para acessar o serviço, o torcedor precisa se cadastrar.

Paulistão Play (Clique aqui para assistir online)



O Paulistão Play não é gratuito. O serviço custa R$ 19,90 no plano mensal e R$ 49,90 no plano anual, dando direito a todas as partidas do Paulistão 2024 e da Copinha 2024.

Ficha do jogo



Partida: Palmeiras x Inter de Limeira - 2ª rodada do Campeonato Paulista 2024

Palmeiras x Inter de Limeira - 2ª rodada do Campeonato Paulista 2024 Horário: 21h35, horário de Brasília

21h35, horário de Brasília Local: Allianz Parque



Allianz Parque Onde assistir ao vivo: Record, PlayPlus e Paulistão Play

Arbitragem



Árbitro: João Vitor Gobi



João Vitor Gobi Árbitro Assistente 1: Danilo Simon Manis



Danilo Simon Manis Árbitro Assistente 2: Luiz Andrini Nogueira



Luiz Andrini Nogueira Quarto Árbitro: Guilherme Francisco Maciel



Guilherme Francisco Maciel Árbitro de Vídeo: Daiane Muniz dos Santos

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Richard Ríos, Veiga e Mayke; Breno Lopes (Bruno Rodrigues) e Rony - Abel Ferreira

Inter de Limeira: Max Walef; Felipe Albuquerque, Matheus Mancini, Diego Jussani e Zé Mário; Gustavo Bochecha, João Paulo, Lucas Buchecha e Fernando Canesin; Quirino e Éverton Brito - Júnior Rocha