Qual canal vai transmitir o jogo do Palmeiras hoje, 24/01? Saiba horário e como assistir o jogo Palmeiras x Mirassol online e grátis com imagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nesta quarta-feira (24), o Palmeiras recebe o Mirassol, no Allianz Parque, em São Paulo, pela 2ª rodada da competição, a partir das 21h35, horário de Brasília.

O Palmeiras, que estreou com empate contra o Novorizontino, é o 2° colocado do Grupo B com 1 ponto, atrás de Água Santa, líder com 3, e à frente de Ponte Preta, também com 1 ponto, e Guarani, com 0.

A Inter de Limeira, por sua vez, está no Grupo C e começou sua campanha com derrota para a Portuguesa. O time do interior, é o 3° lugar com 0 ponto, atrás de Corinthians, com 3 pontos, e Mirassol, com 2. O Bragantino, em 4° também sem pontos somados, completa o grupo.

No Campeonato Paulista, os times de um mesmo grupo não se enfrentam.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Vanderlan; Zé Rafael, Richard Ríos, Veiga e Mayke; Breno Lopes (Bruno Rodrigues) e Rony - Abel Ferreira

Inter de Limeira: Max Walef; Felipe Albuquerque, Matheus Mancini, Diego Jussani e Zé Mário; Gustavo Bochecha, João Paulo, Lucas Buchecha e Fernando Canesin; Quirino e Éverton Brito - Júnior Rocha

Transmissão ao vivo de Palmeiras x Inter de Limeira

A partida terá transmissão ao vivo da Record, na tv aberta e através do serviço de streaming PlayPlus, que oferece toda a programação da emissora de maneira online e grátis.

Outra opção para assistir a partida é através do serviço de streaming oficial do Campeonato Paulista, o Paulistão Play.

Links para assistir o jogo online



Record / PlayPlus (Clique aqui para assistir online e de graça)



O PlayPlus possui dois planos, sendo um dele totalmente gratuito e que oferece o sinal ao vivo da Record. Para acessar o serviço, o torcedor precisa se cadastrar.

Paulistão Play (Clique aqui para assistir online)



O Paulistão Play não é gratuito. O serviço custa R$ 19,90 no plano mensal e R$ 49,90 no plano anual, dando direito a todas as partidas do Paulistão 2024 e da Copinha 2024.

Ficha do jogo



Partida: Palmeiras x Inter de Limeira - 2ª rodada do Campeonato Paulista 2024

Palmeiras x Inter de Limeira - 2ª rodada do Campeonato Paulista 2024 Horário: 21h35, horário de Brasília

21h35, horário de Brasília Local: Allianz Parque



Allianz Parque Onde assistir ao vivo: Record, PlayPlus e Paulistão Play

Arbitragem



Árbitro: João Vitor Gobi



João Vitor Gobi Árbitro Assistente 1: Danilo Simon Manis



Danilo Simon Manis Árbitro Assistente 2: Luiz Andrini Nogueira



Luiz Andrini Nogueira Quarto Árbitro: Guilherme Francisco Maciel



Guilherme Francisco Maciel Árbitro de Vídeo: Daiane Muniz dos Santos