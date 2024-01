Tabela da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024: Veja data de todos os 64 jogos da primeira fase

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Copa do Nordeste

Vai começar a Copa do Nordeste 2024! A maior competição regional do futebol brasileiro teve seus grupos definidos em sorteio realizado na última quinta-feira (18), em Teresina, no Piauí.



Após a cerimônia, os 16 times participantes da competição foram divididos em dois grupos de 8 times cada.

As equipes de um grupo enfrentarão apenas as equipes do outro, em turno único de 8 rodadas. Os quatro melhores avançarão às quartas-de-final, disputada em jogos únicos.

A competição está marcada para começar na semana do dia 4 de fevereiro, mas a CBF ainda não divulgou a tabela detalhada, com ordem dos jogos, mandos de campos, bem como as datas exatas e os horários.

No entanto, a entidade já divulgou seu calendário de "datas base" da temporada 2024, incluindo os jogos da Copa do Nordeste; confira para quando estão previstos todos os jogos da competição:

Tabela da Copa do Nordeste 2024

A fase de grupos acontecerá entre 4 de fevereiro a 27 de março, confira as datas base:

Fase de grupos

1ª rodada: 4 de fevereiro

4 de fevereiro 2ª rodada: 10 de fevereiro



10 de fevereiro 3ª rodada: 14 de fevereiro



14 de fevereiro 4ª rodada: 21 e 28 de fevereiro

21 e 28 de fevereiro 5ª rodada: 6 e 13 de março

6 e 13 de março 6ª rodada: 20 de março

20 de março 7ª rodada: 24 de março

24 de março 8ª rodada: 27 de março



Mata-mata

Quartas-de-final: 10 de abril (jogo único)



10 de abril (jogo único) Semifinal: 24 de abril (jogo único)

24 de abril (jogo único) Final: 5 de junho (jogo de ida) e 9 de junho (jogo da volta)



Grupos da Copa do Nordeste 2024



GRUPO A

Ceará

Sport

CRB

Vitória

Botafogo-PB

América-RN

River-PI

Maranhão

GRUPO B

Fortaleza

Bahia

Náutico

ABC

Juazeirense

Altos

Treze

Itabaiana

Onde assistir os jogos ao vivo

A Copa do Nordeste 2024 será transmitida pelo SBT, na tv aberta, pela ESPN, na tv fechada, e pelos serviços de sreaming Star+ e DAZN.

Premiação

Pré Copa do Nordeste

Fase Pré 1: R$ 125 mil



R$ 125 mil Fase Pré 2: R$ 185 mil

Fase de grupos

Cota 1: R$ 3,350 milhões



R$ 3,350 milhões Cota 2: R$ 2,513 milhões



R$ 2,513 milhões Cota 3: R$ 1,989 milhão



R$ 1,989 milhão Cota 4: R$ 1,256 milhão

Mata-mata

Quartas-de-final: R$ 524 mil



R$ 524 mil Semifinal: R$ 733 mil



R$ 733 mil Vice-campeão: R$ 1,361 milhão



R$ 1,361 milhão Campeão: R$ 2,094 milhões