Qual canal vai transmitir a Final da Copinha 2024? Vai passar na Globo? Saiba horário e onde assistir Corinthians x Cruzeiro ao vivo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É hora de conhecer o campeão da Copinha 2024! Dos 192 times que começaram a competição no dia 2 de janeiro, apenas dois tem a chance de levantar a taça.

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (25), às 15h30, horário de Brasília, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Maior campeão da história com 10 títulos, o Timão volta à uma final depois de 8 anos e terá o apoio do seu torcedor, que deve lotar as arquibancadas.

Em sua campanha, o Corinthians está invicto e conta com seis vitórias e dois empates.

Já o Cruzeiro busca o bicampeonato. Campeão em 2007, a Raposa volta à decisão depois de 17 anos e chega com moral para tentar desbancar os donos da casa, tendo vencido sete jogos e empatado um, passando sem a necessidade de pênaltis em todas as fases do mata-mata.

Transmissão ao vivo de Corinthians x Cruzeiro

A partida terá transmissão ao vivo da Globo, na tv aberta, do serviço de streaming Globoplay, da CazéTV, no YouTube, do Sportv, na tv fechada e do Premiere.

Links para assistir o jogo online

Globoplay (clique aqui para assistir online e de graça)

O Globoplay oferece o sinal ao vivo da Globo em tempo real e grátis também para não assinantes do serviço. Para acessar, o usuário precisa possuir um cadastro na "ContaGlobo", efetuar o login e acessar a aba "Agora na TV".

Cazé TV (clique aqui para assistir online e de graça)

A CazéTV disponibiliza a transmissão gratuita através do YouTube. Não é preciso ter cadastro na plataforma ou ser inscrito no canal para acompanhar a partida.

Premiere (clique aqui para assistir online)



O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de tv por assinatura, do app para smartphones e smartvs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com .

O serviço custa a partir de R$ 29,90.

Ficha do jogo



Partida: Corinthians x Cruzeiro - Final Copinha 2024

Corinthians x Cruzeiro - Final Copinha 2024 Horário: 15h30, horário de Brasília

15h30, horário de Brasília Local: Neo Química Arena



Neo Química Arena Onde assistir ao vivo: Globo, CazéTV, Globoplay, Sportv e Premiere

Prováveis escalações

Corinthians: Felipe Longo; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Renato e Vitor Meer; Ryan, Breno Bidon, Pedrinho e Kaike; Higor e Arthur Sousa - Danilo

Cruzeiro: Otávio; Carlos, Pedrão, Bruno Alves e João Gabriel; Henrique, Jhosefer, Xavier e Tevis; Fernando e Arthur - Fernando Seabra