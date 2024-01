Carros da Fórmula 1 2024: Veja data de revelação de todos os novos carros da temporada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Temporada 2024 da Fórmula 1 começará oficialmente, apenas em 29 de fevereiro com o GP do Bahrein, mas os bastidores da principal categoria do automobilismo mundial se agitam com os lançamentos dos novos carros.

Oito das dez equipes que formarão o grid em 2024 já divulgaram a data de revelação dos seus novos monpostos; confira:

Data de lançamento dos novos carros da Fórmula 1 2024

Williams (FW46): 5 de fevereiro



5 de fevereiro Kick Sauber (C44): 5 de fevereiro

5 de fevereiro Alpine (A524): 7 de fevereiro

7 de fevereiro Aston Martin (AMR 24): 12 de fevereiro

12 de fevereiro Ferrari (Project 676): 13 de fevereiro

13 de fevereiro Mercedes (W15): 14 de fevereiro



Red Bull (RB20): 15 de fevereiro

McLaren (MCL38): 16 de janeiro (nova pintura) / 14 de fevereiro (novo carro)

AlphaTauri (???): data indefinida



data indefinida Haas (VF-24): data indefinida

Calendário da Fórmula 1 2024

FEVEREIRO:



GP do Bahrein - 29/02 a 02/03



MARÇO:



GP da Arábia Saudita - 07/03 a 09/03



- 07/03 a 09/03 GP da Austrália - 22/03 a 24/03



ABRIL:



GP do Japão - 05/04 a 07/04



- 05/04 a 07/04 *GP da China - 19/04 a 21/04



MAIO:

*GP de Miami - 03/05 a 05/05



- 03/05 a 05/05 GP da Emilia-Romagna - 17/05 a 19/05



- 17/05 a 19/05 GP de Mônaco - 24/05 a 26/05



JUNHO:

GP do Canadá - 07/06 a 09/06



- 07/06 a 09/06 GP da Espanha - /06 a 23/06



- /06 a 23/06 *GP da Áustria - 28/06 a 30/06



JULHO:



GP da Inglaterra - 05/07 a 07/07



- 05/07 a 07/07 GP da Hungria - 19/07 a 21/07



- 19/07 a 21/07 GP da Bélgica - 26/07 a 28/07



AGOSTO:

GP da Holanda - 23/08 a 25/08



SETEMBRO:



GP da Itália - 30/08 a 01/09



- 30/08 a 01/09 GP do Azerbaijão - 13/09 a 15/09



- 13/09 a 15/09 GP de Singapura - 20/09 a 22/09



OUTUBRO:

*GP dos Estados Unidos - 18/10 a 20/10



- 18/10 a 20/10 GP do México - 27/10 a 27/10



NOVEMBRO:



*GP do Brasil - 01/11 a 03/11



GP de Las Vegas - 21/11 a 23/11



DEZEMBRO:

*GP do Catar - 29/11 a 01/12



- 29/11 a 01/12 GP de Abu Dhabi - 06/12 a 08/12

*Corridas Sprint