"Copa dos Clássicos": Veja todos os clássicos da fase de grupos da Copa do Nordeste

Vai começar a Copa do Nordeste 2024, a "Copa dos Clássicos". E clássico é o que não vai faltar na fase de grupos da competição, marcada para começar no dia 4 de fevereiro.



Ao todo, serão seis clássicos estaduais nas 8 rodadas desta primeira fase, além dos clássicos regionais.

Vale lembra que os times de um grupo enfrentarão apenas as equipes do outro, em turno único. Portanto, ainda que estejam em grupos diferentes, os rivais estaduais irão sim se enfrentar na fase de grupos.

A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada, com ordem dos jogos, mandos de campos, bem como as datas exatas e os horários, mas já sabemos quais times enfrentarão qual, além de termos a "tabela base" da competição, com as datas de referência dos dias em que deverão acontecer as partidas.

Os clássicos da fase de grupos da Copa do Nordeste 2024

Clássicos estaduais:

Sport x Náutico

Bahia x Vitória

Fortaleza x Ceará

ABC x América-RN

Botafogo-PB x Treze

River-PI x Altos

Clássicos regionais:

Sport x Bahia

Sport x Fortaleza

Ceará x Bahia

Ceará x Náutico

Vitória x Náutico

Vitória x Fortaleza

*Esta matéria será atualizada com as datas e horários exatos assim que tabela for divulgada pela CBF

Tabela da Copa do Nordeste 2024

A fase de grupos acontecerá entre 4 de fevereiro a 27 de março, confira as datas base:

1ª rodada: 4 de fevereiro

4 de fevereiro 2ª rodada: 10 de fevereiro



10 de fevereiro 3ª rodada: 14 de fevereiro



14 de fevereiro 4ª rodada: 21 e 28 de fevereiro

21 e 28 de fevereiro 5ª rodada: 6 e 13 de março

6 e 13 de março 6ª rodada: 20 de março

20 de março 7ª rodada: 24 de março

24 de março 8ª rodada: 27 de março

Mata-mata

Quartas-de-final: 10 de abril (jogo único)

Semifinal: 24 de abril (jogo único)

Final: 5 de junho (jogo de ida) e 9 de junho (jogo da volta)

Grupos da Copa do Nordeste 2024



GRUPO A

Ceará

Sport

CRB

Vitória

Botafogo-PB

América-RN

River-PI

Maranhão

GRUPO B

Fortaleza

Bahia

Náutico

ABC

Juazeirense

Altos

Treze

Itabaiana



Onde assistir os jogos ao vivo

A Copa do Nordeste 2024 será transmitida pelo SBT, na tv aberta, pela ESPN, na tv fechada, e pelos serviços de sreaming Star+ e DAZN.

Premiação

Pré Copa do Nordeste

Fase Pré 1: R$ 125 mil



R$ 125 mil Fase Pré 2: R$ 185 mil

Fase de grupos

Cota 1: R$ 3,350 milhões



R$ 3,350 milhões Cota 2: R$ 2,513 milhões



R$ 2,513 milhões Cota 3: R$ 1,989 milhão



R$ 1,989 milhão Cota 4: R$ 1,256 milhão

Mata-mata

Quartas-de-final: R$ 524 mil



R$ 524 mil Semifinal: R$ 733 mil



R$ 733 mil Vice-campeão: R$ 1,361 milhão



R$ 1,361 milhão Campeão: R$ 2,094 milhões