Qual canal vai transmitir o jogo do Sport hoje, 25/01? Saiba horário e onde assistir Maguary x Sport ao vivo e online grátis com imagens

Hoje é dia de Leão! Nesta quinta-feira (25), o Sport visita o Maguary, nos Aflitos, em Recife, pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano 2024.

A bola rola às 20h, horário de Brasília.

O Sport é o 5° colocado com 6 pontos e vem embalado após vencer o Clássico das Multidões contra o Santa Cruz no final de semana.

O Maguary, por sua vez ainda não venceu nesta temporada e vem de empate contra o Náutico, no mesmo estádio desta partida. O time de Bonito é o 8° colocado com 2 pontos, dois à frente do Flamengo de Arcoverde e Porto, que formam a zona de rebaixamento sem nenhum pontinho somado.

Prováveis escalações

Maguary: Juliano; Adson, Sandoval, Mateus Henrique e Rychelmy; Jonnathan Luis, Ratinho e Esquerdinha; Felipe Sales, Ejaita e Ruan - Sued Lima

Sport: Caíque França; Rosales (Lucas Ramon), Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Fábio Matheus, Felipe e Fabricio Domínguez (Alan Ruiz); Arthur Caíke, Romarinho e Gustavo Coutinho - Mariano Soso

Transmissão ao vivo de Maguary x Sport

A partida não terá transmissão ao vivo na tv, nem aberta nem fechada.

Sport x Maguary será transmitido exclusivamente pelo Canal GOAT, no YouTube.



Links para assistir o jogo online

Canal Goat (clique aqui para assistir online e de graça)

O Canal GOAT disponibiliza a transmissão gratuita através do YouTube. Não é preciso ter cadastro na plataforma ou ser inscrito no canal para acompanhar a partida.

Ficha do jogo



Partida: Maguary x Sport - 4ª rodada do Campeonato Pernambucano 2024

Maguary x Sport - 4ª rodada do Campeonato Pernambucano 2024 Horário: 20h, horário de Brasília

20h, horário de Brasília Local: Aflitos



Aflitos Onde assistir ao vivo: Canal GOAT

Arbitragem



Árbitro: José Woshington da Silva



José Woshington da Silva Assistente 1: Michel Ferreira do Nascimento



Michel Ferreira do Nascimento Assistente 2: José Romão da Silva Neto e Matheus