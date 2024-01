Qual canal vai transmitir o jogo do Vasco hoje, 25/01? Vai passar na Band ou SBT? Saiba horário e onde assistir Vasco x Madureira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hoje tem Cruzmaltino em campo pelo Campeonato Carioca 2024! Nesta quinta-feira (25), o Vasco recebe o Madureira, em São Januário, pela 3ª rodada da Taça Guanabara, às 21h30 horário de Brasília.

A partida deve marcar a estreia do elenco principal do Vasco na temporada, que fez pré-temporada no Uruguai nas primeiras semanas do ano.

Com um time alternativo, o Vasco conta com uma vitória e um empate e é o 6° colocado na tabela de classificação com 4 pontos, um ponto à frente do Madureira, com uma vitória e uma derrota, que aparece em 8° com 3 pontos.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton, João Victor, Paulinho, Jair, David, Payet (Rossi) e Vegetti - Ramón Diaz

Madureira: Mota, Almir Sóta, Marcão, Arthur, Evandro, Matheus Lira, Arthur Santos, Patrick Vieira, Pablo Pardal, Hugo Borges e Arthur Martins - Daniel Neri

Transmissão ao vivo de Vasco x Madureira

A partida terá transmissão do SBT, na tv aberta, da CazéTV, no YouTube, do Sportv, na tv fechada, do serviço de streaming Globoplay e do Premiere.



Links para assistir o jogo online

CazéTV (clique aqui para assistir online e de graça)

A CazéTV disponibiliza a transmissão gratuita através do YouTube. Não é preciso ter cadastro na plataforma ou ser inscrito no canal para acompanhar a partida.

Globoplay (clique aqui para assistir online)

O Globoplay disponibiliza o sinal de seus canais fechados para assinantes do plano "Globoplay+Canais" que custa R$ 49,90 no plano mensal.

Premiere (clique aqui para assistir online)

O Premiere está disponível através do sistema de pay-per-view em sistemas de tv por assinatura, do app para smartphones e smartvs, pelo Globoplay e também pelo site premiere.globo.com .

O serviço custa a partir de R$ 29,90.

Ficha do jogo



Partida: Vasco x Maguary - 4ª rodada do Campeonato Carioca 2024

Vasco x Maguary - 4ª rodada do Campeonato Carioca 2024 Horário: 21h30, horário de Brasília

21h30, horário de Brasília Local: São Januário



São Januário Onde assistir ao vivo: SBT, CazéTV, Sportv e Premiere

Arbitragem



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz



Yuri Elino Ferreira da Cruz Assistente 1: Thiago Filemon Soares Pinto



Thiago Filemon Soares Pinto Assistente 2: Rafael Gomes Rosa



Rafael Gomes Rosa Quarto árbitro: Julio César de Oliveira