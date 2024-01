Transmissão de Santos x Ponte Preta ao vivo e online com imagens: Confira os links para assistir o jogo do Santos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (25), às 19h30, horário de Brasília, o Santos recebe a Ponte Preta, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.

Em um ano desafiador, após o rebaixamento no Brasileirão, o Santos estreou com vitória contra o Botafogo-SP, fora de casa, e ainda contou com uma boa combinação de resultados para seguir líder do Grupo A, com 3 pontos, mesmo com um jogo a menos.



Portuguesa e Ituano, em 2° e 3°, respectivamente, também com 3 pontos, e Santo André, em 4°, com zero, completam o grupo.

A Ponte Preta, por sua vez, estreou com empate, em casa, contra o Mirassol, e ocupa a 3ª colocação do Grupo B, que conta com Palmeiras, líder com 4 pontos, Água Santa, em 2° com 3 pontos, e Guarani, em 4° com apenas um ponto somado.

Lembrando que, no Paulistão, os times de um mesmo grupo não se enfrentam.





Transmissão ao vivo de Santos x Ponte Preta

A partida terá transmissão da TNT, na tv fechada, e do serviço de streaming HBO Max.



Links para assistir o jogo online

HBO MAX (clique aqui para assistir online com imagens)

Além de filmes e séries, o serviço disponibiliza a transmissão de partidas de futebol de algumas competições, como a Champions League, e o Campeonato Paulista.

O serviço custa R$ 34,90 no plano mensal, R$ 74,90 no plano trimestral e R$ 239,90 no plano anual.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Aderlan, Joaquim, Gil e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme - Fábio Carille

Ponte Preta: Pedro Rocha, Luiz Felipe, Castro, Mateus Silva e Igor Inocêncio; Emerson Santos (Léo Naldi), Felipinho, Ramon Carvalho e Elvis; Jeh e Dodô (Paul Villero ou Gabriel Santiago) - João Brigatti

Ficha do jogo



Santos x Ponte Preta - 2ª rodada do Campeonato Paulista 2024

19h30, horário de Brasília

Vila Belmiro



TNT Sports e HBO Max

Arbitragem



Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos



Fabiano Monteiro dos Santos Assistente 1: Alex Ang Ribeiro

Alex Ang Ribeiro Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira



Gustavo Rodrigues de Oliveira Quarto árbitro: Rodrigo Santos



Rodrigo Santos VAR: Vinicius Furlan