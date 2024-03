Conmebol vai pagar R$ 1,13 bilhão em premiações nesta edição da Libertadores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O campeão receberá US$ 23 milhões (R$ 115 milhões) e pode acumular US$ 36,2 milhões (R$ 181 milhões) em toda a competição

A Conmebol divulgou os valores de premiações por fase da Copa Libertadores da América 2024. O torneio, que já conhece os grupos e calendário para esta edição, pagará um total de US$ 225,9 milhões (R$ 1,13 bilhão) em premiações. O campeão receberá US$ 23 milhões (R$ 115 milhões) e pode acumular US$ 36,2 milhões (R$ 181 milhões) em toda a competição.

Segundo o presidente da entidade que comanda o futebol da América do Sul, Alejandro Domínguez, a final da Copa Libertadores será a mais bem paga do mundo.

"O que é gerado pelo futebol volta para o futebol! Decidimos aumentar os prêmios, chegando a uma quantia histórica para o futebol mundial. A final da Libertadores 2024 será a mais bem paga do mundo", escreveu no X (antigo Twitter). A Liga dos Campeões 2023/24, por exemplo, pagará 20 milhões de euros (R$ 108 milhões), ao campeão. São R$ 7 milhões a menos do que receberá o vencedor da Libertadores neste ano.

Entretanto, a frase de Domínguez tem um duplo sentido que a torna equivocada. Isso porque a final envolve também a premiação do vice-campeão. Na Liga dos Campeões, por exemplo, quem fica em segundo lugar leva 15,5 milhões de euros (R$ 84,3 milhões), enquanto, na Libertadores, o valor é US$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões). Portanto, a final da competição europeia paga 35,5 milhões de euros (R$ 193,1 milhões) no total, contra US$ 30 milhões (R$ 150,7 milhões) da final sul-americana.

O campeão da América ainda pode ter um bônus de US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) caso conquiste o Mundial de Clubes, no final do ano. O último clube sul-americano a faturar o título foi o Corinthians, em 2012. Também tornaram-se mais comuns casos de que o vencedor da Libertadores sequer chegou à final, sendo derrotado na semi. Desde 2012, isso aconteceu com Atlético-MG, Atlético Nacional, River Plate, Palmeiras e Flamengo.

VEJA A PREMIAÇÃO DA LIBERTADORES 2024: