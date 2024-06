Cabanga promove 1ª Regata do Meio Ambiente para recolher lixo da Bacia do Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Cabanga Iate Clube de Pernambuco vai realizar, no próximo sábado (8), a 1ª Regata Cabanga do Meio Ambiente. A partida irá acontecer às 13h, da Bacia do Clube. Ao contrário das regatas tradicionais, o vencedor não será quem cruzar primeiro a linha de chegada, mas sim quem coletar a maior quantidade em peso de lixo das águas das Bacias do Pina e do Cabanga.

De acordo com a organização do evento, a prova terá de ser realizada num tempo estipulado de 1h30 e poderão disputar os barcos das classes Optimist e ILCA 4 e 6 e velejadores de outras classes.

O percurso será livre, mas com uma limitação de espaço. O lixo coletado pelas embarcações deverá ser colocado no píer flutuante do clube e assim será pesado. A organização fornecerá todos os equipamentos necessários para garantir uma coleta segura do lixo pelos velejadores.

Além de incentivar uma atividade esportiva e causar um bem-estar às pessoas, a regata também vai proporcionar um “respiro” para a natureza.

O evento faz parte da Semana do Meio Ambiente, celebrada de 5 a 9 de junho. E o Cabanga vai envolver velejadores de todas as classes e associados na atividade para ressaltar a importância do tema.

Projeto Mão no Mangue

A preservação da natureza é uma das bandeiras do Cabanga. Desde 2015, o clube realiza o Projeto Mão no Mangue. Em quase nove anos, foram mais de 230 toneladas de lixos retirados no mangue e na dársena do clube.

A responsabilidade com a natureza fez o Cabanga ser contemplado com a certificação ISO 14001, que engloba justamente um sistema de gestão para preservação do Meio Ambiente. O Clube também é detentor da ISO 9001, voltada para gestão de qualidade, que é baseada no atendimento prestado e satisfação dos sócios. Os dois títulos foram conquistados em 2019.