Raquel Lyra confirma que Pernambuco será sede dos Jogos Escolares Brasileiros pela primeira vez

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Pernambuco será a sede dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) pela primeira vez. O anúncio foi feito pela governadora Raquel Lyra, nesta quarta-feira (12), em cerimônia no Palácio do Campo das Princesas. Em parceria com a Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), o Governo do Estado garantiu a maior competição esportiva-educacional do País sendo disputada em Pernambuco. Os JEBs vão reunir milhares de alunos/atletas de todos os estados.

A governadora Raquel Lyra destacou que a equipe do Governo do Estado vai trabalhar para permitir que Pernambuco entre na história dos JEBs. “Para nós é muito emblemático trazer um evento dessa dimensão para Pernambuco. O esporte, juntamente com a educação, tem o poder de transformar a vida de tantos adolescentes e estamos trabalhando para essa realidade no Estado. O incentivo ao esporte já está sendo praticado em Pernambuco, com programas como o Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time Pernambuco. Agradeço à confiança da CBDE por aceitar nosso convite de fazer os jogos aqui”, disse a governadora.

A atleta de Wrestling Lara Tainara é natural do município de Tabira, no Sertão, e contou que está muito feliz em participar dos jogos. “O esporte é muito bom, me faz feliz. Eu gosto muito de treinar e meu objetivo é chegar no mundial”, registrou a atleta.

A competição está prevista para ser realizada entre os dias 20 de setembro e 03 de outubro, em diferentes pontos da cidade do Recife. Os jogos são voltados para as categorias masculino e feminino, com idade de 12 a 14 anos, nas modalidades olímpicas, não olímpicas e paralímpicas. Ao todo são 18 modalidades disputadas.

“Nos JEBs temos uma política de equidade de gênero, com atletas femininos e masculinos, além de uma política de descentralizar o evento, realizando em todas as regiões do Brasil. Realizaremos juntos a melhor edição dos JEBs dos tempos modernos”, ressaltou o presidente da CBDE, Antônio Hora Filho.

“Pernambuco entra na rota de grandes eventos, serão quase 10 mil pessoas no Estado, entre atletas, equipe técnica, voluntários, em uma operação grande. Estamos muito orgulhosos dos JEBs serem na nossa casa, recebendo o País inteiro”, afirmou o secretário de Educação e Esportes em exercício, Luciano Leonidio.

Os JEBs são uma grande competição esportiva nacional organizada anualmente pela CBDE. O evento visa promover a prática esportiva entre estudantes de todo o Brasil, incentivando a competição saudável, valorizando a educação e a integração social entre os atletas.

“Estou muito alegre em poder participar desse momento histórico em Pernambuco. Falar de esporte é falar de transformação de vidas”, disse a deputada federal Clarissa Tércio. Para o deputado estadual Renato Antunes, “o evento dá ao desporto escolar o destaque que ele merece”.