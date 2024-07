Corinthians anuncia Ramón Díaz como novo técnico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O argentino Ramón Díaz foi anunciado nesta quarta-feira (10) como novo técnico do Corinthians, que luta para sair da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Díaz, de 64 anos, chega para substituir o português António Oliveira, demitido na semana passada após sucessivas derrotas que deixaram a equipe na 17ª posição do Brasileirão.

"O Corinthians acertou a contratação do técnico argentino Ramón Díaz para o comando da equipe principal masculina de futebol", diz o comunicado publicado pelo clube em seu site.

"Seu contrato é válido até 31 de dezembro de 2025", acrescenta a nota.

Esta será a terceira experiência de Ramón Díaz no futebol brasileiro. O argentino comandou o Vasco entre julho de 2023 e abril deste ano. Em 2020, teve uma passagem relâmpago de 27 dias pelo Botafogo.

"O Corinthians é uma grande equipe que teria que estar em outra posição", afirmou Díaz à TV oficial do clube paulista.

"Que a equipe jogue bem, que tenha entrega, que tenha atitude, que consiga os resultados (...) Esperamos que tudo isso possa acontecer rapidamente", acrescentou.

Ramón Díaz vai acompanhar o jogo desta quarta-feira contra o Vasco na tribuna de São Januário e fará sua estreia à frente do Corinthians no dia 16, contra o Criciúma, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Treinador argentino

Anunciado nesta quarta-feira como substituto de António Oliveira, Ramón Díaz será o sexto argentino na história a dirigir o Corinthians. Isso não acontecia desde 2005, quando Daniel Passarella saiu sem deixar saudades. Foram 7 vitórias, 4 empates e 4 derrotas na sua rápida passagem pelo Parque São Jorge.

Vice-campeão paulista e eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil, Daniel Passarella foi demitido depois da derrota para o São Paulo, por 5 a 1, na primeira rodada do Brasileirão, que terminaria com o título do Corinthians.

O argentino que abriu as portas do Parque São Jorge foi Joseph Tiger, em 1944. Depois de 16 anos, em 1960, Jim López assumiu o Corinthians e deixou o cargo com 67,95% de aproveitamento. Foram 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas.

Na sequência veio Filpo Núñez, argentino que mais comandou o Corinthians: 34 partidas. Considerando as duas passagens - 1966 e 1976 -, o treinador teve 16 vitórias, 7 empates e 11 derrotas

A lista ainda tem Armando Renganeschi, que dirigiu o Corinthians em apenas 21 partidas em 1978. O argentino, porém, estava adaptado ao Brasil, pois havia dirigido São Paulo, Guarani, Palmeiras, Flamengo, Botafogo, Sport e Ponte Preta, entre outros

A estreia de Ramón Díaz como treinador do Corinthians será na próxima terça-feira, contra o Criciúma, na Neo Química Arena.