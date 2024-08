Rebeca Andrade conquista prata no salto em Paris-2024; Biles leva ouro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Campeã em Tóquio-2020 e atual campeã mundial do aparelho, Rebeca foi superada pela americana Simone Biles, que chegou ao 7º ouro olímpico da carreira

Rebeca Andrade ganhou a medalha de prata no salto sobre a mesa da ginástica artística dos Jogos Olímpicos neste sábado (2), sua terceira medalha em Paris, depois do bronze na competição por equipes e da prata no individual geral.

Campeã em Tóquio-2020 e atual campeã mundial do aparelho, Rebeca foi superada pela americana Simone Biles, que conseguiu o sétimo ouro olímpico da carreira. O bronze foi para a também americana Jade Carey.

Com a conquista no salto em Paris, Rebeca Andrade chega a cinco medalhas olímpicas e se iguala aos iatistas Robert Scheidt e Torben Grael entre os brasileiros que mais vezes subiram ao pódio na história dos Jogos.

A ginasta também iguala o recorde de Isaquias Queiroz ao conquistar três medalhas em uma única edição dos Jogos. O canoísta conseguiu duas pratas e um bronze no Rio em 2016.

Mais uma vez inalcançável, Simone Biles por enquanto só conseguiu medalhas de ouro em Paris (por equipes, individual geral e salto). No total, a ginasta mais vencedora da história soma agora dez medalhas olímpicas.

Levando em conta só os títulos nos Jogos, a estrela americana iguala a tcheca Vera Caslavska, que também soma sete ouros na carreira, e fica a duas medalhas douradas de igualar o feito da lendária Larissa Latynina, que conseguiu nove, recorde na ginástica.

Biles, dona de 23 títulos mundiais, pode alcançar o recorde de Latynina caso vença as competições do solo e da barra de equilíbrio.