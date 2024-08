Pai do atacante do Barcelona Lamine Yamal é esfaqueado em cidade catalã

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pai da jovem estrela do futebol espanhol Lamine Yamal foi esfaqueado nesta quarta-feira (14) na cidade catalã de Mataró. Seu estado é grave, mas estável, informou o jornal espanhol La Vanguardia.

Mounir Nasraoui recebeu várias facadas em um estacionamento de Mataró, situada cerca de 30 km ao norte de Barcelona, após uma discussão na rua com alguns homens que o insultaram enquanto ele passeava com seu cachorro. Esses mesmos homens voltaram mais tarde para atacá-lo, explicou o jornal, citando "fontes oficiais a par do ocorrido".

Segundo fontes próximas à vítima, o estado de saúde de Nasraoui é grave, mas "estável".

A polícia regional catalã, responsável pela investigação, não confirmou publicamente os detalhes do caso nem respondeu às solicitações de informações da AFP.

Os primeiros suspeitos já foram presos, de acordo com o jornal. O ataque ocorreu no bairro de Rocafonda, onde Yamal cresceu e no qual ainda moram seu pai e sua avó.

O jogador costuma comemorar os gols fazendo com as mãos o número 304, que é o código postal deste humilde bairro catalão.

Yamal, de 17 anos, teve uma das ascensões ao estrelato mais rápidas da história do futebol.

O ponta estreou pelo Barcelona quando tinha apenas 15 anos e foi peça chave no título da Eurocopa conquistado pela seleção espanhola no último mês de julho.