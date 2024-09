Veja os clubes de futebol patrocinados pela bet alvo da operação que resultou na prisão de Deolane

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou a operação "Integration", que resultou na prisão da advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra, nesta quarta-feira (4).

Além de influenciadores digitais, empresas de apostas esportivas, conhecidas como Bets, também estão sendo investigadas por possível crime de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais.

Uma delas é a Esporte da Sorte, que tem ligação com Deolane e patrocina oito clubes de futebol brasileiros.

Quais são os times patrocinados pela bet Esporte da Sorte?

Segundo o site da plataforma de apostas, os seguintes clubes são patrocinados:

Corinthians (Patrocinio Máster)



Athletico PR (Patrocinio Máster)



Bahia (Patrocinio Máster)



Grêmio



Palmeiras feminino (Patrocinio Máster)



Ceará (Patrocinio Máster)



Náutico (Patrocinio Máster)



Santa Cruz (Patrocinio Máster)

Ao todo, são cinco clubes da Série A, um da Série B, um da C e o Santa Cruz, que está sem divisão em 2024.

Segundo a polícia, foram cumpridos 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão nos estados de Pernambuco, São Paulo, Curitiba, Paraíba e Goiás.

Um apartamento, que fica localizado no bairro de Boa Viagem, do CEO da Esporte da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, foi alvo do mandado de busca. Ainda de acordo com os agentes, joias e dinheiro foram apreendidos.

Bet alvo da operação patrocina dois clubes pernambucanos

Entre os clubes patrocinados pela Esporte da Sorte estão os rivais pernambucanos Santa Cruz e Náutico.

A empresa fechou o contrato máster com a cobra-coral por um ano e estampou o espaço central da camisa do clubes nas partidas que foram disputadas nesta temporada.

Clube e plataforma não divulgaram valores do acordo por causa de uma cláusula de confidencialidade.

Já o outro patrocinado é o Náutico, que fechou com a empresa até o final de 2025.

Segundo o presidente do alvirrubro, Bruno Becker, esse é o maior acordo da história do clube, porém, os números também não foram divulgados.

Esporte da Sorte se pronuncia

Após a deflagração da operação, a Esporte da Sorte divulgou uma nota à imprensa, informando que "houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados". Confira:

"A empresa Esportes da Sorte informa que ainda não teve acesso à decisão judicial que autorizou busca e apreensão em sua sede. Ressalta, contudo, que, desde março de 2023, tem prestado todos os esclarecimentos necessários nos autos do inquérito policial em curso, através de diversas petições e documentos apresentados pelo escritório Rigueira, Amorim, Caribé e Leitão – Advocacia Criminal.

As atividades de aposta de cotas fixas da empresa cumprem rigorosamente a Lei n.º 13.756/2018 e Lei 14.790/2023 com excelência jurídico-regulatória e acompanhamento de auditoria independente e sistema de compliance.

A operação policial será impugnada perante o Juízo competente, demonstrando-se que houve interpretação precipitada e equivocada dos fatos apurados, sem qualquer análise ou consideração dos argumentos já apresentados. Tanto é assim que a autoridade policial não apreendeu qualquer objeto, documento ou equipamento na sede da empresa.

A Esportes da Sorte, como sempre esteve, permanece à disposição das autoridades."

