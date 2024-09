Corinthians e Vasco semifinalistas da Copa do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Corinthians somou momentos pontuais de bom futebol, persistência e garra para superar a defesa do Juventude, nesta quarta-feira, na Neo Química Arena, e avançar às semifinais da Copa do Brasil.

Derrotado por 2 a 1 em Caxias de Sul, no jogo de ida, o time comandado pelo técnico Ramón Díaz foi barrado muitas vezes pelo goleiro Gabriel, mas conseguiu a vitória por 3 a 1, com gols de Romero, André Ramalho e Zé Marcos, contra.

O goleiro corintiano Hugo Souza também atentou contra a própria meta e foi o responsável pelo gol juventino.

Na próxima fase, os corintianos enfrentam o vencedor do duelo entre Flamengo e Bahia, marcado para as 21h45 desta quinta-feira. Também jogam nesta quinta Atlético-MG x São Paulo.

Antes do jogo, o atacante holandês Memphis Depay carimbou sua entrada triunfal no gramado da arena. O jogador da seleção da Holanda conheceu de perto a torcida do Corinthians, clube que assinou contrato até dezembro de 2026.

Vasco passa nos pênaltis

O Vasco se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, ao derrotar o Athletico-PR nos pênaltis, por 5 a 4, após perder por 2 a 1 no tempo normal. No primeiro duelo, em São Januário, o time vascaíno havia vencido também por 2 a 1.

O Vasco vai enfrentar na semifinal o vencedor do duelo Atlético-MG x São Paulo, que será realizado nesta quinta-feira, na MRV Arena, em Belo Horizonte. No primeiro jogo os mineiros venceram, por 1 a 0, no MorumBIS.

Campeonato Brasileiro

Em jogo atrasado da 19ª rodada, o Inter venceu a terceira seguida, ao bater o Fortaleza por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Beira Rio, em Porto Alegre (RS). Resultado bastante comemorado pelo Botafogo, que segue na liderança isolado da competição.

É o quarto jogo sem perder do Internacional, que chega a 35 pontos e ocupa a oitava colocação. O time está a seis pontos do São Paulo, sexto colocado com 41 e com dois jogos a menos para cumprir.

Já o Fortaleza desperdiçou a carta na manga que tinha para retomar a ponta da tabela. A derrota manteve a equipe de Vojvoda na vice-liderança, com 48 pontos, dois a menos que o Botafogo. Agora o time nordestino não tem mais jogos atrasados.